Peter Madsen, ergastolo a inventore del sottomarino Nautilus/ Uccise e tagliò a pezzi la giornalista Kim Wall

25 aprile 2018 Silvana Palazzo

L'inventore del sottomarino Nautilus, Peter Madsen, è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio della giornalista svedese Kim Wall. La condanna all'ergastolo è arrivata dopo oltre dieci giorni di udienze da cui sono emerse le oscure fantasie sessuali di Madsen che coinvolgono donne decapitate e torturate. I pm, che hanno accusato l'inventore di omicidio premeditato, aggressione sessuale aggravata e vilipendio di cadavere, avevano chiesto l'ergastolo, che in Danimarca ha una media di circa 16 anni. Cercava di creare il «crimine perfetto»: lo sostiene il pubblico ministero Jakob Buch-Jepsen, secondo cui l'inventore del sottomarino Nautilus abbia ucciso Kim Wall come parte di una macabra fantasia sessuale. L'inventore invece dichiarò che la giornalista, che il 10 agosto era salita sul sottomarino per intervistarlo, è morta per un incidente quando la pressione dell'aria si è abbassata improvvisamente e i fumi tossici hanno riempito la sua nave. «Sono davvero, davvero dispiaciuto per quello che è successo», ha detto Madsen dopo che le due parti hanno presentato le loro argomentazioni di chiusura lunedì. «È un crimine bestiale, merita la reclusione a vita», ha invece deliberato la Corte danese. Madsen è la quindicesima persona in dieci anni che riceve nella nazione nordica un ergastolo.

La sentenza ha posto fine a un giallo dell'orrore, un omicidio che ha scosso l'intero Grande Nord. L'eccentrico inventore accettò di concedere una lunga intervista alla 30enne, invitandola a compiere una minicrociera a bordo del sommergibile che aveva costruito lui stesso. Quando tornò in porto, e lo attendevano il fidanzato di Kim Wall e amici della giornalista, disse loro che era scomparsa. Partirono subito le indagini, a cui ha partecipato anche la polizia segreta svedese. Giorno dopo giorno furono trovati in mare sacchetti di plastica contenenti parti di un corpo femminile orrendamente mutilato nelle parti intime. Madsen all'inizio negò il suo coinvolgimento, poi parlò di tragico incidente e arrivò a dire che la smembrò perché non sapeva cosa fare della salma. Messo alle strette dagli agenti, ammise di aver ucciso Kim. Dai colloqui con gli psicologi emerse una personalità perversa. Una volta infatti disse: «Che cosa volete? Quando si ha a che fare con un grosso problema, lo si affronta parte per parte, lo si taglia in pezzi». Secondo l'autopsia la ragazza era stata torturata e violentata prima di venir uccisa.

