Alfie, genitori vogliono portarlo a casa, incontro con i medici: pronta la causa per cospirazione in omicidio. Il padre, Tom Evans, minaccia un’azione legale nei confronti dei dottori

Il piccolo Alfie Evans - Instagram

I genitori del piccolo Alfie Evans, bambino afflitto da una malattia rara, attualmente ricoverato a Liverpool, sono pronti a riportare a casa il proprio bimbo. Dopo che la Corte d’Appello di Londra ha rigettato ieri la possibilità di un trasferimento in Italia (Roma e Genova si erano offerte) al padre e la madre di Alfie non resta che accompagnarlo nella propria abitazione. Oggi ci sarà un incontro con i medici dell’Alder Hey Hospital, e il padre Tom ha spiegato a riguardo: «Ci è stato rifiutato di andare in Italia, purtroppo – le parole riportate da TgCom24 - oggi ci sarà un incontro con i dottori dell'Alder Hey: noi ora cominciamo a chiedere di portarlo a casa. Tutto ciò che chiediamo ai medici è che questo incontro sia positivo e che Alfie possa tornare a casa... entro un giorno o due. Se poi l'incontro non andrà bene, torneremo in tribunale».

“ALFIE STA ANCORA LOTTANDO”

I genitori del bambino malato sono pronti a fare causa a tre medici della struttura ospedaliera di Liverpool per cospirazione finalizzata all'omicidio, e avrebbero già contattato degli investigatori privati. Secondo Tom Evans, vi sarebbe infatti una grave responsabilità dei dottori che hanno curato Alfie: «Non ha più bisogno di terapie intensive, ormai – ha proseguito il padre - è steso nel lettino con un litro di ossigeno che gli entra nei polmoni (dalle bombole portatili) e per il resto respira da sé. Alcuni dicono che sia un miracolo, ma non è un miracolo, è stata una diagnosi sbagliata». Alfie è da tre giorni staccato dalla ventilazione assistita, sta respirando da solo e non sta soffrendo. Nonostante le parole del giudice della Corte d’Appello («Alfie sta morendo»), la famiglia la pensa diversamente: «Alfie sta ancora lottando – chiosa Tom - appare tranquillo e contento, con il battito cardiaco stabile. I medici dell'Alder Hey, si sono sbagliati».

