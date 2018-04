Ragazza violentata da 5 persone in Spagna: "niente stupro"/ Solo abuso sessuale, indignazione contro giudici

Spagna, ragazza violentata da 5 persone: "niente stupro". Giudici nel caos dopo l'assoluzione di cinque imputati, ritenuti colpevoli solo di abuso sessuale

Immagine di repertorio (Pixabay)

Spagna, ragazza violentata da 5 persone: "niente stupro", solo abuso sessuale. Sta facendo il giro del web la notizia giudiziria, con la sentenza del tribunale di Pamplona che sta indignando tutta la Spagna. La vicenda risale a due anni fa, al 2016: una ragazza, all’epoca di diciotto anni, era stata avvicinata da cinque persone di Siviglia, tra cui un militare e un poliziotto, durante la festa di San Fermin. I cinque uomini l’hanno violentata, con la ragazza ritrovata il giorno dopo dalla madre accovacciata sulla strada in posizione fatale tra le la crimine. Successivamente, accompagnata dal genitore, la diciottenne ha denunciato lo stupro. La sentenza del tribunale di Navarra però non è d’accordo con l’accusa di stupro, più precisamente con il reato di “aggressione sessuale”. La corte, come riporta il Fatto Quotidiano, ha condannato i cinque ragazzi solo per “abuso sessuale”, ovvero senza l’aggravante di violenza o intimidazione.

SPAGNA, RAGAZZA VIOLENTATA DA 5 PERSONE: "NIENTE STUPRO"

Come vi abbiamo raccontato, la sentenza ha alzato il polverone e sul web si trovano migliaia di reazioni di rabbia. Ma non solo: fuori dal tribunale di Navarra, decine di militanti femministe hanno contestato il pronunciamento dei giudici. La portavoce della manifestazione ha dichiarato: “Se non c’è aggressione in uno stupro di cinque uomini grandi e grossi contro una ragazza di 18 anni, cos’è una aggressione? Devono ucciderci?”, riporta il Fatto Quotidiano. La vicenda ha avuto ampio risalto mediatico: a sei mesi dalla conclusione del processo, era molto attesa e le televisioni spagnole l’hanno trasmessa in diretta. In totale, le cinque persone colpevoli sono state condannate a nove anni di carcere per “abuso sessuale”, mentre sono stati assolti per l’imputazione di “aggressione sessuale”, per cui la procura chiedeva venti anni di reclusione. Ha destato ulteriore scalpore la posizione di uno dei tre giudici della Navarra, che ha votato per l’assoluzione completa dei cinque indagati.

© Riproduzione Riservata.