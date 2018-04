CINA, STRAGE A SCUOLA: ACCOLTELLA E UCCIDE 7 BAMBINI/ Ultime notizie: killer potrebbe essere ex studente

Cina, uomo armato di coltello uccide 7 bambini: fermato. Il killer ne ha feriti altri 19, tutti ragazzini delle medie. Nel Paese non è un episodio isolato, ecco i precedenti.

27 aprile 2018 - agg. 27 aprile 2018, 17.26 Emanuela Longo

Cina, uomo armato di coltello uccide 7 bambini: fermato (Twitter)

Panico e sangue in Cina, teatro di un attacco terribile: un uomo armato di coltello è entrato in una scuola cinese e ha ucciso almeno sette alunni. Il killer potrebbe essere un ex studente ritiratosi dall'istituto: potrebbe aver agito «per vendetta verso la società». Lo afferma un reporter di Shaanxi Radio and Television Station, riferendo il resoconto dei media locali. Intanto sui social media sono state diffuse le foto di diversi studenti stesi fuori dalla scuola e circondati da persone e soccorritori. Secondo China Daily, la polizia ha individuato una persona sospettata di essere l'autore della strage, mentre i feriti venivano soccorsi e trasportati in ospedale. L'attacco è comunque l'ultimo di una lunga serie che si sono verificati nelle scuole negli ultimi anni come reazione violenta contro la società o a causa di problemi mentali. Ricordiamo il caso del giugno 2017, quando un ex studente di 22 anni fu accusato del lancio di una bomba artigianale fuori da un asilo a Xuzhou, provincia orientale di Jiangsu, perdendo la vita e uccidendo altre sette persone. (agg. di Silvana Palazzo)

CINA, STRAGE A SCUOLA: ACCOLTELLA E UCCIDE 7 BAMBINI

Dalla Cina arriva oggi una terribile storia di violenza. Un uomo armato di coltello si è scagliato contro alcuni bambini, tutti giovanissimi studenti delle scuole medie, uccidendone sette e ferendone 19. E' accaduto al Nord del Paese all'ora in cui i ragazzini sono soliti fare ritorno presso le proprie abitazioni. La notizia è riportata da Corriere.it citando le ultime novità rese note dal dipartimento di propaganda della contea di Mizhi, nella provincia di Shaanxi, via social. L'uomo sospettato di aver commesso la strage di ragazzini è stato prontamente fermato dalle forze dell'ordine - come immortalato da alcune immagini che già circolano sui social - mentre i feriti sono stati soccorsi. Pochi i dettagli resi noti dal dipartimento che si è limitato a spiegare come l'episodio sia accaduto alle 18.10 circa ora legale. Non è stata resa nota neppure l'età delle vittime, anche se si suppone che sia tra i 12 ed i 15 anni (questa l'età degli allievi delle scuole medie in Cina).

I PRECEDENTI EPISODI

L'incredibile episodio di violenza avvenuto oggi in Cina è solo uno dei tanti che si registrano nel Paese. Gli attacchi con i coltelli, infatti, sono sempre più frequenti e solo lo scorso febbraio, spiega ancora Corriere.it, un episodio simile si era registrato in un centro commerciale di Pechino, con protagonista ancora una volta un uomo armato di coltello. In quella circostanza a trovare la morte era stata una donna mentre altre dodici persone erano rimaste ferite. L'uomo aveva agito per motivi personali. Ed ancora, solo lo scorso anno un altro soggetto aveva usato un grosso coltello da cucina con il quale aveva ucciso due persone, ferendone altre nove, in un supermercato di una citta a Sud di Shenzhen. Nel gennaio dello scorso anno, infine, ancora un uomo munito di coltello aveva pugnalato e ferito 11 bambini in una scuola materna nella regione autonoma del Guangxi Zhuang, nel sud della Cina. Quest'ultimo episodio sembra essere drammaticamente simile a quanto accaduto oggi, a scapito di bambini di età superiore, all'uscita dalla scuola.

