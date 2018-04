Coree, incontro fra Kim e Moon/ Per la prima volta da 55 anni, il presidente del Nord varca lo storico gradino

Un incontro che rimarrà nella storia e che segnerà la storia. Stiamo parlando ovviamente di quello fra i leader delle due Coree: da una parte il dittatore del Nord, Kim Jong-un, e dall’altra il presidente del Sud, Moon Jae-in. I due si sono incontrati alle ore 9:30 di venerdì, le 2:30 in Italia, all’altezza del 38esimo parallelo, sul confine fra le due nazioni. E’ la prima volta dal 1953, da quando cioè è stato dichiarato lo stato di guerra, che un presidente del Nord supera il famoso gradino per entrare appunto nella nazione confinante. Kim si è presentato con il suo classico abito tradizionale scuro in stile Mao, ha camminato verso il “cordolo”, dove ad attenderlo vi era Moon. I due si sono stretti la mano sorridenti, e poi il fuori programma: Kim ha invitato il suo alterego del sud ad entrare nel proprio paese.

“UN DIALOGO SINCERO E FRANCO”

Dopo questo bel siparietto, Kim e Moon sono entrati nella Peace House, dove è iniziato il vero e proprio colloquio. Sul tavolo diverse questioni, ma sono due quelle più pregnanti: il disarmo nucleare della Corea del Nord, e un trattato di pace, visto che, le due nazioni sono ancora tecnicamente in guerra, dopo la conclusione del conflitto ad inizio anni ’50. «Una nuova storia comincia adesso - ha scritto Kim nel libro degli ospiti - a un punto di partenza della storia e di una nuova era di pace». Yoon Young-chan, portavoce di Moon, ha spiegato che i due leader hanno avuto un dialogo «sincero e franco sulla denuclearizzazione e sullo stabilire una pace permanente nella penisola». Nel pomeriggio è previsto un nuovo vis-a-vis fra i due, prima del quale verrà piantato da entrambi un albero lungo la linea di confine, simbolo di una nuova era.

