Dolores, la sosia di Donald Trump/ Foto, la contadina spagnola spopola su Instagram

Dolores, la sosia di Donald Trump: sta facendo il giro del web e dei social network la foto della contadina spagnola, simile al presidente degli Stati Uniti d'America

Dolores Lei Antelo, la sosia di Donald Trump: sta facendo il giro del web la foto della contadina spagnola, che somiglia in maniera impressionante al Presidente degli Stati Uniti d’America. Alle prese con il caos Ronny Jackson, neo medico dei veterani dimessosi per abuso di droghe e alcool, e con la situazione internazionale turbolenta tra dazi e Corea del Nord, il tycoon deve fare i conti con l’ironia dei social network. Sui principali social network, in particolare su Instagram e su Twitter, sta circolando da diverse ore l’immagine della contadina galiziana Dolores Leis Antelo, che vive a Cabana de Bergantinos insieme a suo marito da oltre quaranta anni. Dopo l’imitazione ormai celebre di Alec Baldwin al Saturday Night Live, Donald Trump ha una sosia vera e propria: la giornalista Paula Vazquez per prima ha condiviso la foto di Dolores e ora tutto il mondo conosce la contadina spagnola…

"Dolores stava raccogliendo cavoli nella sua fattoria. Così le ho parlato mentre una mia collega l'ha fotografata e a quel punto le ho scattato anch'io un'immagine", ha dichiarato Paula Vazquez al giornale locale Faro de Vigo come sottolinea il Corriere della Sera. Una somiglianza che la giornalista non ha notato subito a differenza dei suoi followers, che hanno trasformato la contadina galiziana in una star del web. Intervistata dal giornale La Voz de Galicia, Dolores ha commentato così il successo social: "Le mie figlie mi hanno detto che questa foto mi renderà famosa, ma non capisco perché...Probabilmente è a causa del colore dei miei capelli". La donna non si interessa di internet e non possiede neanche un cellulare, ma il Newsweek ha colto l'occasione per ironizzare: "Uno è il leader del mondo libero e siede alla Casa Bianca, l'altra vive in una dei territori più poveri della Spagna rurale. Ma sono così simili che è come se fossero gemelli separati alla nascita".

