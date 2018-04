Stati Uniti, Pompeo nuovo segretario di Stato/ Ultime notizie: oggi a Bruxelles per il vertice Nato

27 aprile 2018 Silvana Palazzo

Mike Pompeo è il nuovo segretario di Stato americano. Il Senato degli Stati Uniti ha confermato la nomina dell'ex direttore della CIA con 57 voti a favore e 42 contrari. Il vicepresidente Mike Pence si è subito congratulato su Twitter: «Congratulazioni a Mike Pompeo per la sua conferma a 70esimo segretario di Stato! Mike porta con sé anni di servizio pubblico e di competenza. Il presidente e io sappiamo che Mike Pompeo servirà la nostra Nazione con eccellenza e farà uno straordinario lavoro per i cittadini americani». Pompeo sostituisce Rex Tillerson, che aveva guidato il dipartimento per il primo anno dell'amministrazione Trump in modo molto moderato. Il nuovo segretario di Stato Usa è invece un falco repubblicano molto critico sull'Iran e da sempre sostenitore di una politica estera aggressiva. Dopo aver giurato, Pompeo si è imbarcato sul volo di Stato per l'Europa: oggi è arrivato a Bruxelles, in Belgio, per l'incontro Nato dei ministri degli Esteri.

POMPEO: “CONTRASTARE L'AGGRESSIVITA' DELLA RUSSIA”

Mike Pompeo ha cominciato il suo mandato prendendo posizione sulla Russia. Nella riunione di oggi a Bruxelles ha concordato con le controparti diplomatiche che va contrastato il comportamento della Russia. Lo riporta CNN, secondo cui Pompeo ha fatto riferimento alle azioni in Siria, all'uso sospetto di un gas velenoso contro l'ex spia russa Skripal e le attività cibernetiche. «Questo è un problema che richiede una risposta», ha dichiarato l'alto funzionario americano. Pompeo si è subito allineato alla posizione di Donald Trump, che ha sempre formulato critiche nei confronti della Russia. L'incontro segna la prima giornata di lavoro di Pompeo da nuovo segretario di Stato Usa. Le prossime tappe del suo viaggio comprendono l'Arabia Saudita, Israele e Giordania. «Nessun altro segretario nella storia recente è andato in viaggio così velocemente come lui», ha spiegato il portavoce del Dipartimento di Stato Heather Nauert.

