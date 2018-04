Striscia di Gaza, un manifestante palestinese morto/ Ultime notizie, proteste contro Israele: 168 feriti

Striscia di Gaza, un manifestante palestinese morto. Continuano le proteste contro Israele, oggi la quinta Marcia del ritorno: almeno 168 feriti. Le ultime notizie sulle manifestazioni

27 aprile 2018 Silvana Palazzo

Striscia di Gaza, un manifestante palestinese morto (Foto: LaPresse)

Un manifestante palestinese è morto per le ferite alla testa riportate durante gli scontri a est di Gaza. Lo riferiscono fonti locali e media palestinesi che citano il ministero della Salute della Striscia. Per il quinto venerdì di fila migliaia di palestinesi hanno manifestato contro l'occupazione israeliana, ma le proteste sembrano meno vigorose rispetto alle prime settimane alla barriera difensiva tra Gaza e lo stato ebraico. Eppure si parla di un morto e di un bilancio di 168 persone ferite. Nelle quattro giornate di proteste delle scorse settimane invece erano morte oltre quaranta persone. Quella di oggi è la quinta “Marcia del ritorno” appoggiata da Hamas. Iniziative analoghe andranno avanti, ogni venerdì, fino al 15 maggio, giorno nel quale i palestinesi ricordano la “Nakba”, la “Catastrofe” della nascita dello stato di Israele. Israele ha più volte ammonito a non avvicinarsi alla barriera difensiva, a non provare a danneggiarla e a non entrare nel territorio dello Stato ebraico.

STRISCIA DI GAZA, UN MANIFESTANTE PALESTINESE MORTO

La Striscia di Gaza sta per «esplodere»: in questi termini parla Nikolai Mladenov, dal 2015 inviato speciale dell'Onu per il processo di pace in Medio Oriente. «La comunità internazionale deve fare tutto il possibile per evitare un nuovo conflitto di larga scala tra Israele e i palestinesi», ha aggiunto Mladenov. Il pericolo di un nuovo conflitto è alto: «Le vecchie ferite continuano a sanguinare e ad estendersi mentre noi qui discutiamo, rendendo sempre più probabile una nuova guerra. Quello che sta accadendo a Gaza è una ingiustizia con cui nessun uomo, nessuna donna e nessun bambino dovrebbe fare i conti». Oggi, venerdì 27 aprile 2018, è arrivata inoltre la condanna delle Nazioni unite per l'eccessivo uso della forza nella Striscia da parte di Israele, secondo cui dei 40 morti finora registrati l'80% faceva parte di gruppi terroristici.

© Riproduzione Riservata.