Usa-Germania, incontro lampo Merkel-Trump/ Solo 150 minuti per la cancelleria: quante frizioni fra i due

Usa-Germania, incontro lampo Merkel-Trump, solo 150 minuti per la cancelleria tedesca: quante frizioni fra i due. I due leader politici non si amano e lo si è capito chiaramente

L’annunciato incontro fra la cancelleria tedesca Angela Merkel, e il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si è tenuto… ma è durato meno di tre ore. L’uomo più potente al mondo ha ospitato alla Casa Bianca la controparte europea, ma il vis a vis non è stato di quelli epocali. Come sottolineato dal Corriere della Sera, i due hanno colloquiato per soli 150 minuti, meno di tre ore in totale, chiaro sintomo di quanto la Merkel e Trump non si amino. All’ordine del giorno vi erano in particolare i nuovi dazi sulle importazioni di acciaio e alluminio negli States, rispettivamente del 25% e del 10%, imposti lo scorso marzo. Tasse che ovviamente alla Germania non va di pagare, tenendo conto che solo la Volkswagen importa auto per ben 153 miliardi di dollari all’anno.

CON MACRON INVECE…

Molto probabilmente la Merkel avrebbe voluto avere delle risposte più esaurienti da Trump, o magari, l’inserimento dei dazi in cambio di un alleggerimento da qualche altra parte, ma così non è stato, e dopo meno di tre ore Angela è stata liquidata dall’irriverente presidente USA. Un vis-a-vis che stona, in particolare se paragonato al recente incontro fra lo stesso Trump e il francese Macron, con quest’ultimo che ha stretto la mano all’americano, si è fatto immortalare alla cena di stato con le rispettive first lady, ha firmato autografi e ha parlato al congresso americano. Probabilmente la Merkel non vuole piegarsi al volere di Trump rispetto a Macron, per una questione forse di orgoglio, o forse, è semplice antipatia…

