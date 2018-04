FILIPPINE, PRETE CATTOLICO UCCISO DURANTE MESSA/ Mark Ventura, sacerdote ammazzato mentre benediceva bambini

Sacerdoti cattolici perseguitati nelle Filippine per il loro impegno nella difesa dei contadini, ucciso stamane un sacerdote alla fine della Messa che aveva appena celebrato

29 aprile 2018 Paolo Vites

Contadini filippini

Strage di sacerdoti nelle Filippine. A cinque mesi di distanza dall'uccisione di padre Marcelito Paez, un altro prete è stato ucciso questa volta appena finita la Messa da lui celebrata, con ancora indosso i paramenti sacri. Si tratta di padre Mark Anthony Ventura, noto nella sua zona per l'impegno contro lo sfruttamento delle risorse minerarie. Un uomo con un casco da motociclista lo ha avvicinato mentre parlava con dei parrocchiani e ha fatto fuoco. Anche padre Paez apparteneva ai difensori die contadini, era responsabile dell'associazione Rural Missionaries, che mette insieme sacerdoti e religiose per la difesa dei diritti sulle terre nelle campagne dell'arcipelago. Grandi proprietari industriali rubano e attaccano i poveri contadini filippini da anni, dietro di loro multinazionali potenti che none esitano a usare killer a pagamento, come succede in Sud America, senza l'intervento del governo. Solo la Chiesa lotta in difesa dei diritti dei contadini.

ENNESIMA STRAGE CONTRO I SACERDOTI

Nell'ottobre 2011 era stato ucciso un missionario italiano del Pime, padre Fausto Tentorio, impegnato nella difesa della minoranza manobo nell'isola di Mindanao. Da quando è presidente Duterte poi la guerra alla Chiesa è aumentata in modo esponenziale, il dittatore filippino non si è mai fatto scrupolo di accusarla e di volerne la messa al bando. Ultimo esempio è la richiesta di espulsione di una suora missionaria australiana, suor Patricia Fox, fermata dalla polizia durante una protesta e a cui non è stato rinnovato il visto. «Condanniamo questo atto malvagio», ha scritto in un comunicato il presidente della Conferenza episcopale filippina, l’arcivescovo Romulo Valles a proposito dell'omicidio di padre Ventura. «Facciamo appello alle autorità affinché agiscano rapidamente nella ricerca degli autori di questo crimine e li portino davanti alla giustizia». Una persecuzione, quella contro questi preti cosiddetti ambientalisti, che tocca direttamente il papa, grande sostenitore della difesa dell'ambiente e dei più poveri.

© Riproduzione Riservata.