La Corea del Nord chiude il sito per gli esperimenti nucleari/ Kim: “Non sono il tipo che usa queste armi”

La Corea del Nord chiude il sito per gli esperimenti nucleari, Kim: “Non sono il tipo che usa queste armi”. Nuova mossa verso la pace mondiale da parte del leader nordcoreano

Kim Jong-un annuncia lo smantellamento del sito nucleare - LaPresse

Proseguono i passi in avanti verso una maggiore stabilità nel mondo, grazie all’inatteso senso di pace del leader della Nord Corea, Kim Jung-on. Come sottolineato da svariati organi di informazione, a cominciare da IlPost, il forse ex dittatore nordcoreano ha annunciato che a breve chiuderà e smantellerà il proprio sito per gli esperimenti nucleari. Situato in una zona montuosa a nord della penisola, precisamente a Punggye-ri, è ritenuto la principale struttura per gli esperimenti di questo tipo di armamenti, svolti in un intricato sistema di tunnel che sorgono sotto il monte Mantap. Kim ha confessato che il sito verrà chiuso entro maggio, commentando la decisione con tali parole: «Non sono il tipo di persona che spara con armi nucleari contro la Corea del Sud, il Pacifico o gli Stati Uniti».

UNA MOSSA FONDAMENTALE IN VISTA DELL’INCONTRO CON TRUMP

E ancora: «Se ci riuniamo con regolarità con gli americani per cementare la fiducia e loro promettono di non farci guerra o invaderci perché mantenere un arsenale nucleare e vivere in condizioni così dure?». Una decisione basilare proprio in vista dell’incontro che ci sarà fra circa un mese fra Kim e Donald Trump, il vis-a-vis che probabilmente sancirà definitivamente la pace nel mondo, o per lo meno, fra oriente e occidente. Il presidente della Corea del Nord si è altresì impegnato a far visitare a giornalisti ed esperti internazionali il sito nucleare smantellato, una volta che appunto la dismissione sarà avvenuta. Curiosità: la Corea del Nord adotterà a breve il fuso orario di quella del Sud, avanti di mezz’ora.

© Riproduzione Riservata.