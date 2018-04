Principessa Viktoria molestata / Jean-Claude Arnault alza un bel polverone nell'Accademia di Svezia

Principessa Viktoria molestata, Jean-Claude Arnault alza un bel polverone all'interno dell'Accademia di Svezia. Per l'uomo accuse di molestie da ben altre diciotto donne.

29 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Principessa Viktoria molestata

Chi è Jean-Claude Arnault? Il noto intellettuale francese è marito della poetessa Katarina Frostenson e fa parte dell'Accademia Nobel della Svezia. L'uomo non sembra essere nuovo a questi casi visto che è stato accusato, come riporta Repubblica, di molestie ma anche violenze sessuali contro almeno diciotto donne. Inoltre l'uomo è coinvolto anche in un'indagine per corruzione indiretta. Al momento però non c'è nei suoi confronti aperto nessun procedimento legale né penale né civile. La molestia nei confronti di un'Altezza Reale come la Principessa Viktoria però scuote gli animi anche dell'opinione pubblica e accende il fatto su un uomo di 71 anni che se avesse commesso davvero quegli atti merita di pagare come indicato dalla legge. Vedremo come andrà a finire questa situazione che pone l'attenzione su un fatto davvero molto grave in un momento in cui fortunatamente le donne hanno deciso di ribellarsi.

JEAN-CLAUDE ARNAULT ALZA UN BEL POLVERONE

Purtroppo ha vissuto brutta esperienza la Principessa Viktoria che ha subito una molestia da parte di un rappresentante dell'Accademia del Premio Nobel, Jean-Claude Arnault. Questi è un intellettuale di 71 anni che è sposato con la poetessa Katarina Frostenson anche lei membra dell'Accademia di Svezia. L'uomo è stato accusato di aver molestato proprio la Principessa Viktoria, futura sovrana del regno e donna molto amata nel suo paese e in tutto il mondo. Al momento non sono arrivati commenti da parte dell'ufficio pubbliche relazioni del Kungliga Slotten, palazzo reale di Stoccolma, su queste voci che sono state diffuse in Francia da L'Express e anche da moltissimi media proprio svedesi. Secondo quanto riportato dall'edizione online della Repubblica pare che un no comment da parte dell'alto rango scandinavo equivarrebbe in questo caso a una non smentita di quanto accaduto. La Corte ha già chiesto nei confronti dell'Accademia il massimo livello di controllo.

