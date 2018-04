Regno Unito, principe Filippo ricoverato/ Londra, il consorte della Regina Elisabetta verrà operato all’anca

Londra, principe consorte Fiippo ricoverato in Regno Unito: il marito della Regina Elisabetta II sarà operato all'anca domani. Ansia per sue condizioni di salute, le ipotesi

03 aprile 2018 Niccolò Magnani

Principe Filippo ricoverato a Londra (LaPresse)

Le condizioni di salute del Principe Filippo sono da tempo assai complicate e anche per questo è stato deciso dallo scorso settembre il ritiro ufficiale dalla vita pubblica del marito della Regina Elisabetta II. Sono ore d’ansia però quelle che vengono vissute in Regno Unito visto che proprio il principe consorte è stato ricoverato all’età di 96 anni per un’operazione all’anca: la nota ufficiale di Buckingham Palace parla di un intervento pianificato da tempo e non causato da improvvisi incidenti o cade, ma resta ovviamente motivo d’allarme il fatto che alla sua età avanzata un’operazione chirurgica complessa come questa potrebbe comunque determinare possibili complicazioni o conseguenze rischiose. Il principe Filippo è entrato nel primo pomeriggio al King Edward VII Hospital, una clinica privata tra le migliori del regno, per poter essere operato domani all’anca. Non sono pochi quelli che in Inghilterra si sono posti la domanda su eventuali cadute dell’ultimo momento visto che Filippo giusto domenica scorsa - apparso in occasione della messa di Pasqua accanto alla Regina Elisabetta - sembrava in ottima forma tanto di fisico quanto di morale. Si muoveva molto bene e per questo alcuni sussurrano da Buckingham Palace che il marito della Regina possa essersi fatto male nelle ultime ore.

ANSIA PER UN INTERVENTO A 96 ANNI

La Bbc invece rivela che l’operazione possa esser stata preordinata per poter permettere al Principe Filippo di essere di nuovo in piedi, abile e arruolabile, per il giorno delle nozze tra il nipote Harry e l’attrice Megan Markle, previsto il prossimo 19 maggio. Avrebbe circa un mese e mezzo di tempo per recuperare a questo punto e dato quanto è affezionato al nipote dai capelli rossi, una possibile spiegazione potrebbe in effetti essere determinata proprio così. Nonostante l’età e gli acciacchi “classici”, la salute di Filippo non è peggiorata negli ultimi anni anche se è stato deciso di ridurre drasticamente le uscite pubbliche per conservarla al meglio a fianco dell’altra inossidabile ultranovantenne Regina Elisabetta II. Questo non toglie che per Filippo le “uscite” inusuali restano all’ordine del giorno: come spiega Repubblica, il marito della Regina e Duca di Edimburgo non da uso del bastone per camminare e «prima di Natale è stato fotografato mentre guidava, con briglia e frustino, un calesse nei viali del castello di Windsor».

