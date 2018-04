YouTube, spari in sede California: feriti/ Ultime notizie video: attentatore è una donna? Impiegati in fuga

YouTube, spari in sede California: ci sono feriti. Ultime notizie video: attentatore è una donna? Impiegati in fuga, polizia e ambulanze accorse sulla scena della sparatoria.

03 aprile 2018 - agg. 03 aprile 2018, 23.16 Silvana Palazzo

Paura a San Bruno, in California, per una sparatoria nel quartier generale di YouTube. La polizia ha circondato la zona e ha bloccato la circolazione al traffico, mentre la gigantesca sede del colosso americano, non distante da San Francisco, è stata chiusa. Un impiegato dell'azienda, Vadim Lavrusik, ha scritto su Twitter di aver «sentito degli spari e di aver visto delle persone fuggire». Lo stesso si è barricato insieme ad un gruppo di colleghi in una delle stanze. I testimoni raccontato che lo sparatore, con il volto coperto, è una donna, ma non ci sono conferme ufficiali. Ci sono vari feriti: lo ha confermato il San Francisco General Hospital che ne ha ricoverati alcuni. I numerosi edifici che compongono la sede di YouTube sono stati “cinturati” dalla polizia. Qualcuno ha riferito di aver visto anche delle squadre della polizia antiterrorismo. Tutti gli impiegati che sono riusciti a fuggire sono stati costretti a uscire dagli uffici e a marciare con le mani in alto per evitare di essere scambiati dalla polizia per lo sparatore.

Colpi d'arma da fuoco sono stati uditi nel quartiere generale di YouTube: impedito l'intervento sul posto di forze dell'ordine, che hanno isolato l'area, e ambulanze. Un altro impiegato presente in quel momento negli uffici del colosso dei video sul web, ha scritto su Twitter che stava partecipando ad una riunione quando hanno sentito un gran trambusto. «Il primo pensiero è stato un terremoto, tanto tremavano i pavimenti, poi abbiamo capito che invece c'erano delle persone in fuga», ha twittato Todd Sherman. Nei tweet successivi ha proseguito: «Ci siamo avvicinati all'uscita e c'era un sacco di gente e abbiamo sentito che c'era qualcuno fuori che stava sparando colpi d'arma da fuoco». Quando ha guardato di sotto, l'uomo ha visto «del sangue sul pavimento e sulle scale», di aver assistito all'arrivo della polizia «con i fucili imbracciati» e di aver indicato agli agenti da dove provenissero gli spari. Sui social stanno rimbalzando anche immagini che mostrano una fila di impiegati uscire dagli uffici sotto la protezione delle forze dell'ordine.

We are seeing @YouTube employees being brought out with hands up! pic.twitter.com/ZlSMY9FIVm — Erin (@erinjeanc) 3 aprile 2018

Police activity at 901 Cherry Ave, please stay out of the area. pic.twitter.com/H6iAj0g7ra — San Bruno Police (@SanBrunoPolice) 3 aprile 2018

