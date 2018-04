Afghanistan, doppio attentato Isis a Kabul: giornalisti uccisi/ Ultime notizie: fotografo Afp tra le vittime

Afghanistan, doppio attentato a Kabul: numerose vittime tra cui molti giornalisti, nel mirino dell'Isis. Morto anche un fotografo di Afp, le ultime notizie.

30 aprile 2018 Emanuela Longo

Afghanistan, doppio attentato a Kabul

Ancora sangue a Kabul, in Afghanistan, dove in seguito ad un duplice attacco kamikaze rivendicato dall'Isis sono morte almeno 25 persone e altre 45 sono rimaste ferite. Nelle due esplosioni sarebbero rimasti uccisi anche otto giornalisti. Una vera e propria strage di reporter, dunque, sebbene il numero delle vittime sia destinato a salire vertiginosamente nelle prossime ore. Le due esplosioni, come riporta Il Giornale, si sono consumate nell'area di Shashdarak, dove si trovano numerosi edifici istituzionali, tra cui quello occupato dalla Nato e diverse ambasciate straniere. A colpire per prima è stata una bomba fatta esplodere da un attentatore suicida in motocicletta. La seconda ha invece colpito un gruppo di giornalisti che si trovavano sul posto per documentare l'evento. E' proprio nel secondo attacco che sarebbero rimasti uccisi numerosi reporter, fotografi e cameramen, nel mirino degli attentatori. A colpire sarebbe stato proprio un uomo che si sarebbe spacciato per un collega. Tra le vittime ci sarebbe anche Shah Marai, il capo dei fotografi dell'Agence France-Press (Afp) in Afghanistan.

KABUL, FOTOGRAFO AFP UCCISO

Shah Marai, fotografo di Agence-France Presse a Kabul, in Afghanistan, è morto ieri in seguito al secondo attacco kamikaze rivendicato dall'Isis e che ha avuto come obiettivo proprio un gruppo di giornalisti presenti sul posto per "coprire" il primo attentato. Nato a Kabul, il fotografo di Afp aveva appena 41 anni. Come spiega Il Post, aveva lavorato inizialmente come autista per l'Agence France Press nel 1995 e dal 1998 come fotografo, raccontando con i suoi scatti i numerosi attentati e i fiumi di sangue che negli anni hanno caratterizzato il Paese. Gli attacchi e le esplosioni nel territorio afghano non si fermano e nelle ultime settimane sono state numerose le vittime civili. Ieri, una donna e due bambini sono morte nella zona di Nangarhar, a est dell'Afghanistan, in seguito al colpo di mortaio inesploso. L'esplosione ha provocato il ferimento di altri sette bambini. Solo due settimane fa altre sei vittime erano state registrate nella provincia a sud di Helmand in seguito all'esplosione di un0autobomba che voleva colpire una base dell'esercito mentre altre 57 persone erano morte a Kabul due domeniche fa in seguito ad un altro attacco kamikaze.

