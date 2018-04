Israele, Netanyahu “Iran mente: ha programma atomico segreto”/ “Preparavano 5 bombe nucleari come Hiroshima”

Israele, Netanyahu: “Iran mente sul nucleare. Preparavano 5 bombe come Hiroshima: abbiamo le prove”. Le ultime notizie: intelligence scopre dossier segreto di Teheran

30 aprile 2018 Silvana Palazzo

Israele, Netanyahu: “Iran ha mentito sul nucleare”

L'accordo nucleare stipulato dall'Iran con le potenze occidentali «è basato sulla menzogna». La denuncia è del premier israeliano Benjamin Netanyahu, il quale sostiene di avere le prove del fatto che Teheran ha «un programma atomico segreto». Il Paese guidato da Rohani «mente sfacciatamente sulle sue armi nucleari», anzi ha l'obiettivo di «dotarsi di almeno cinque ordigni nucleari analoghi a quelli utilizzati su Hiroshima». Parlando dal palco, Netanyahu ha mostrato «le prove del programma bellico nucleare iraniano». Si tratta di 55mila documenti e altri 55mila file su cd, «copia esatta degli originali provenienti dagli archivi segreti del programma nucleare iraniano». Da anni, sostiene Netanyahu, «l'Iran nasconde alla comunità internazionale il suo programma». I documenti sono stati definiti «incriminanti» dal premier israeliano, che ha poi mostrato video, foto e anche mappe. «L'Iran ha mentito, molte volte», ribadisce Netanyahu. «Si tratta di uno dei maggiori successi di intelligence che Israele abbia mai conseguito».

L'Iran ha continuato a proteggere ed estendere le sue conoscenze sulle armi atomiche, per uso futuro, anche dopo l'accordo. E con i loro missili possono colpire a migliaia di chilometri, ha avvertito. Lo sostiene Benjamin Netanyahu, che ha dichiarato di voler mostrare «quello che il mondo non ha mai visto prima». Il leader del Likud ha aggiunto che «l'Iran ha mentito ancora nel 2015 alla Agenzia internazionale per l'energia atomica». Il portavoce David Baker aveva anticipato il discorso del premier israeliano Benjamin Netanyahu. «Quello che il primo ministro annuncerà questa sera in merito al nucleare iraniano è un qualcosa di molto importante», aveva detto dopo una riunione di emergenza del governo. Ieri comunque il capo del governo di Israele ha avuto un lungo colloquio telefonico con la Casa Bianca. E, come riportato da Repubblica, sulla linea annunciata oggi ci sarebbe pieno accordo con il presidente americano Donald Trump.

