Sajid Javid sostituisce Amber Rudd/ Gb, May sceglie nuovo Ministro dell'Interno: è della minoranza pachistana

Nominato il nuovo ministro degli interni dopo le dimissioni di Amber Rudd, si tratta del primo appartenente a una minoranza etnica in questo compito, il pachistano Sajid Javid

30 aprile 2018 - agg. 30 aprile 2018, 13.23 Paolo Vites

Londra

Già scelto il nuovo ministro degli interni del governo inglese dopo le dimissioni di Amber Rudd, che ha ammesso le proprie colpe relative all'inganno ai danni del Parlamento sull'esistenza delle quote prestabilite annuali di espulsione di migranti dal Regno Unito. Si tratta di Sjid Javid, già ministro degli affari regionali, figlio di immigrati pachistani. Javid ha 48 anni ed era già segretario di Stato per le comunità e le amministrazioni locali. Fa da tempo parte del Partito Conservatore e in precedenza aveva avuto un importante incarico a Deutsche Bank. È stato eletto in Parlamento per la prima volta nel 2010. E' il primo ministro degli interni appartenente a una minoranza etnica. In una intervista pubblicata un paio di giorni fa a proposito dello scandalo cosiddetto Windrush (tutti coloro che arrivarono nel Regno Unito dalle colonie inglesi), Javid aveva detto come una cosa del genere sarebbe potuta capitare a lui o ai suoi genitori.

LO SCANDALO MIGRANTI PER RUDD

Il ministro dimissionario sarebbe stato a conoscenza delle espulsioni illegali di migranti che erano stati portati a Londra per ricostruire la capitale dopo la fine della Seconda guerra mondiale. Suo primo impegno, ha aggiunto, sarà occuparsi proprio dell'affare Windrush. Per quanto riguarda invece la sua posizione sulla Brexit, Javid manterrà la posizione di bilanciamento come il suo predecessore fra euroscettici e europeisti. Le dimissioni della Rudd sono state accolte con dispiacere dal primo ministro Theresa May e dal suo partito, quello conservatore, mentre i laburisti esultano e chiedono che si vada a fondo della questione. Per molti, la Rudd sta facendo da carpio espiatorio quando la vera responsabile dello scandalo sarebbe invece proprio Theresa May.

© Riproduzione Riservata.