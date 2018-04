Siria, missili contro basi militari ad Aleppo e Hama/ Ultime notizie: oltre 26 morti, attacco da Israele?

Siria, missili contro basi militari ad Aleppo e Hama: almeno 26 vittime tra combattenti pro-regime ed alcuni iraniani. L'attacco effettuato "probabilmente" da Israele.

30 aprile 2018 Emanuela Longo

Siria, missili contro basi militari

Non si fermano i bombardamenti in Siria, dove nella notte non sono mancati nuovi attacchi missilistici che hanno centrato le postazioni militari nel nord del Paese. Il bilancio è gravissimo: si parla attualmente di almeno 40 vittime e 60 feriti. A darne notizia oggi, come spiega il portale TgCom24 è stata l'agenzia di stampa iraniana Isna, che ha spiegato come tra le persone morte sotto gli attacchi ci siano almeno 18 iraniani. I bersagli principali dei missili sono state le basi militari ad Hama e Aleppo e stando a quanto riferito dai media locali, gli attacchi sarebbero partiti da vasi britanniche e americane, nel nord della Giordania. Il nuovo attacco missilistico arriva in questa fine di aprile terribile. Un mese che si era già aperto sotto il fuoco in seguito ad un raid contro una base aerea tra le città di Homs e Palmira e che aveva provocato circa 14 vittime, secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani. Anche in questo caso era stata evidenziata la presenza di combattenti iraniani tra i morti. In quell'occasione, Mosca in primis ma anche Damasco e Teheran avevano accusato Israele, notizia confermata anche dalla tv di Stato siriana secondo la quale a condurre quell'attacco erano stati proprio dei caccia israeliani. Il Paese accusato, tuttavia, non aveva mai confermato né smentito.

MISSILI IN SIRIA: PROBABILE ATTACCO DA ISRAELE

Ad annunciare oggi i nuovi attacchi missilistici contro "posizioni militari" del regime siriano tra le province di Hama ed Aleppo è stata anche l'agenzia di stampa Sana. Come spiega Askanews, non sarebbero ancora stati identificati gli autori della nuova aggressione. Incerto anche il numero delle vittime in quanto l'Osservatorio per i diritti umani in Siria parla di almeno 26 combattenti del regime che sarebbero rimasti uccisi dai missili. Lo stesso osservatorio ha aggiunto che i bombardamenti sarebbero "probabilmente israeliani". Le medesime accuse, cioè, rivolte all'inizio del mese in occasione degli attacchi in Siria del 9 aprile scorso. Qualche giorno dopo quell'attacco, il 14 aprile, tramite un'operazione militare congiunta Usa-Francia-Gran Bretagna portò a nuovi attacchi contro alcune posizioni del regime come rappresaglia in seguito al presunto attacco chimico sulla città di Douma, nella Ghouta orientale.

