Catalogna, Puigdemont libero su cauzione/ Germania, negata l'estradizione alla Spagna per ribellione

Germania, Carles Puigdemont libero su cauzione: no dei tedeschi all'estradizione per ribellione alla Spagna del leader della Catalogna. Il Belgio rilascia tre ministri: le ultime notizie

Carles Puigdemont (LaPresse)

Germania, Carles Puigdemont libero su cauzione: nuovi aggiornamenti sulla vicenda che coinvolge il leader della Catalogna e il governo spagnolo. Nelle ultime ore è arrivata la decisione del tribunale tedesco dello Schleswig Holstein: è stata respinta la richiesta di estradizione fatta dalla Spagna, è infatti caduta l’accusa di ribellione contro il primo ministro catalano. Attualmente Puigdemont è in libertà provvisoria, ma non è da escludere una sua estradizione a Madrid: c’è in ballo infatti un secondo reato, minore rispetto all’accusa di ribellione, che si riferisce alla malversazione di fondi pubblici per il finanziamento del referendum di indipendenza dello scorso 1 ottobre 2017. Dopo la decisione del tribunale tedesco Puigdemont ha scritto sul proprio profilo Twitter: “Ci vediamo domani, grazie molte a tutti”. "La giustizia tedesca ha visto chiaramente la sproporzione e la irrazionalità dei reati contestati ai politici catalani" il commento della segretaria del partito Pdecat di Puigdemont Marta Pascal, riportato da Il Messaggero.

GERMANIA, PUIGDEMONT LIBERO SU CAUZIONE: NO ALL'ESTRADIZIONE

Nelle prossime settimane arriverà la decisione del tribunale tedesco sul secondo reato circa l’estradizione alla Spagna di Carles Puigdemont, ma il verdetto già giunto è molto importanti: il leader catalano infatti non potrà essere condannato per ribellione anche se verrà estradato in Spagna, dove il reato è condannato con pene fino a 30 anni di carcere. Ora Puigdemont potrebbe trasferirsi a Berlino, dove un esponente del partito Die Link si è offerto di ospitarlo fino alla conclusione della procedura. Le accuse del tribunale supremo di Madrid non trovano dunque riscontri nella giustizia tedesca, sebbene ben nove leader indipendentisti si trovino dietro le sbarre e per altri sei vige il mandato di cattura. Aggiornamenti sulla situazione di Carles Puigdemont ma non solo: secondo l’emittente spagnola Tv 3, la giustizia belga ha lasciato in libertà e senza cauzione tre ministri catalani: parliamo di Meritxell Serret, Toni Comin e Lluis Puig.

© Riproduzione Riservata.