Filippine, l’isola di Borocay chiude ai turisti, il presidente Duterte: “Troppa spazzatura, è un vero cesso”. Corre verso la chiusura la perla dell’arcipelago delle Filippine

Corre verso la chiusura il paradiso dell’isola di Borocay. Una delle perle dell’arcipelago delle Filippine, potrebbe essere interdetta al pubblico per i prossimi sei mesi, per via dello stato indecoroso in cui la stessa versa. L’afflusso incontrollato dei turisti da decenni a questa parte, e il conseguente accumulo di rifiuti, ha reso l’isola di Borocay un posto al limite dell’invivibile. Poco tempo fa, il presidente delle Filippine, Rodrigo Duterte, non si nascose, e descrisse la situazione del “paradiso” con queste semplice parole: “E’ un vero cesso”. A preoccupare il presidentissimo, persona che ogni qual volta parla detta legge, non sono soltanto i rifiuti, quanto il fatto che durante una recente tempesta tropicale, il 90% di Borocay era stato sommerso da inondazioni che hanno portato a galla accumuli di maleodoranti sostanze organiche e inorganiche.

MOLTI DISAGI A BOROCAY

Un gruppo di ricercatori, nel 2017, ha inoltre rivelato l’elevata concentrazioni di colibatteri lungo le coste, in quelle acque che un tempo erano limpide, salubri e cristalline. L’isola dovrebbe quindi essere chiusa per i prossimi sei mesi, per provare a ripulire il pulibile, o per lo meno, per cercare di dare una parvenza di salubrità alla stessa zona balneare. Inutile sottolineare l’insurrezioni degli albergatori, che si stanno domandando come faranno a vivere da qui fino al prossimo autunno, quando non ci sarà alcun turista in quella zona dell’arcipelago delle Filippine. Il provvedimento di Duterte non è ancora stato attuato, mancherebbe giusto la firma, ma conoscendo il personaggio, come sottolinea l’edizione online de La Repubblica, è molto probabile che qualsiasi tipo di opposizione non lo convincerà a tornare sui suoi passi.

