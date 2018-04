Brasile, mandato di arresto per Lula/ L'ex presidente deve consegnarsi alla polizia entro stasera

Brasile, mandato di arresto per Lula: ultime notizie, l'ex presidente dovrà consegnarsi spontaneamente alla polizia entro questa sera, ma non è detto che lo farà

Brasile, mandato di arresto per Lula: l’ex presidente brasiliano dovrà consegnarsi spontaneamente alle fore di polizia entro le 17.00 di oggi, le ore 22.00 in Italia. Trentacinquesimo presidente del Brasile, Lula venne eletto nel 2002 dopo aver vinto il ballottaggio con Josè Serra e nel 2006 venne riconfermato con oltre il 60 per cento dei consensi. Nel 2010 ha passato il testimone a Dilma Roussegg con potendosi candidare per un terzo mandato consecutivo e nel 2016 è deflagrata la bomba giudiziaria: l’ex numero uno brasiliano infatti è stato coinvolto nella Operacao Lava Jato (Operazione autolavaggio) con l’accusa di aver ricevuto denaro dalla Petrobras e per aver favori da parte di imprese. Condannato a una pena di dodici anni di carcere per corruzione, il STF (Supremo Tribunale Federale) ha respinto la richiesta di habeas corpus presentata da Lula e il tribunale di appello ha confermato la condanna autorizzando il giudice Sergio Moro a disporre la sua carcerazione come sottolineato dall’Huffington Post.

Come disposto dal giudice Sergio Moro, Lula da Silva dovrà costituirsi entro le 17.00 di oggi (22.00 ora italiana) presso la polizia federale di Curitiba. Ma, come riportano fonti brasiliane, non è detto che l’ex presidente si costituisca: nel corso della notte si è recato nella sede del sindacato dei metalmeccanici di Sao Paulo e ha incontrato anche Dilma Rousseff, ex presidente destituita da una procedura di impeachment nell’agosto del 2016. Proprio Dilma Rousseff è finita nel mirino della critica nel 2016 per aver tentato di nominare Lula ministro di governo, secondo alcuni proprio per sottrarlo dall’inchiesta che lo riguardava: la nomina però è stata bloccata dalla giustizia. Intervistato da Radio Cbn, Lula si è detto tranquillo, mentre è partita la mobilitazione sui social network: i sostenitori dell’ex presidente hanno proposto di formare una catena umana intorno alla sede del sindacato dei metalmeccanici per impedire il possibile arresto.

