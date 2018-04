Striscia di Gaza, nuovi scontri/ Marcia del ritorno, 19 palestinesi uccisi dall'esercito di Israele

Striscia di Gaza, nuovi scontri: aumenta il numero dei palestinesi morti per mano dell'esercito di Israele nel corso della Marcia del ritorno. Oltre mille i feriti

Nuovi scontri a Gaza (LaPresse)

Nuovi scontri a Gaza, prosegue la striscia di violenza al confine di Israele. Lo scorso 30 marzo 2018 Hamas ha annunciato il via della protesta della “Marcia del ritorno” nella Striscia di Gaza e da diversi giorni prosegue il conflitto tra i manifestanti palestinesi e l’esercito di Israele. Come sottolinea Repubblica, secondo le prime notizie i manifestanti hanno bruciato dei pneumatici ed hanno lanciato contro i soldati israeliani dei sassi. Scattata la risposta dell’esercito, che hanno lanciato lacrimogeni e sparato: fin qui sono diciannove le vittime ed oltre mille le persone ferite. E la situazione potrebbe peggiorare nel corso delle prossime ore: sono almeno cinquanta mila le persone radunate al confine con Israele. Il piano dei manifestanti è quello di dare fuoco a dieci mila copertoni, così da poter creare una cortina di fuoco. Inoltre, i siti israeliani affermano che i palestinesi hanno deciso di utilizzare degli specchi così da oscurare la visione dei soldati.

NUOVI SCONTRI A GAZA: LE ULTIME

Clima di altissima tensione a Gaza, città principale dell’ormai celebre Striscia di Gaza, con il governo israeliano che ha confermato che l’esercito è “pronto ad aprire il fuoco contro i manifestanti se ci saranno provocazioni come la scorsa settimana”, rivela Repubblica. Le proteste, iniziate il 30 marzo 2018, dureranno fino al 15 maggio 2018, giorno in cui viene celebrato l’anniversario della fondazione di Israele, “catastrofe” (Nakba) per i palestinesi poiché in migliaia dovettero abbandonare case e villaggi. Secondo le indiscrezioni della stampa locale l’esercito di Israele ha aperto il fuoco con colpi di artiglieria, munizioni vere e proiettili di gomma per contrastare i tumultuosi: fin qui sono diciannove le vittime ma, qualora proseguissero gli scontri violenti, il numero potrebbe impennarsi. Negli ultimi giorni infatti i palestinesi hanno continuato le proteste con lanci di sassi e molotov verso i militari. La vittima più giovane aveva solo sedici anni, rivela il Ministero della Sanità.

