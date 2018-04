Canada, camion contro pullman: morti 14 giocatori di hockey/ Incidente-strage: Humboldt Broncos dimezzati

Canada, camion contro pullman: morti 14 giocatori di hockey. Incidente-strage: Humboldt Broncos dimezzati. Una vera e propria tragedia quanto avvenuto nelle scorse ore in nord America

Gli Humboldt Broncos, squadra di hockey - Instagram

Una vera e propria strage quanto avvenuto nelle scorse ore in Canada: 14 giocatori di una squadra di hockey giovanile sono morti a seguito di un incidente stradale. Sul pulmino in cui viaggiavano i ragazzi degli Humboldt Broncos, si è abbattuto un camion, provocando diverse vittime e feriti. Come riportato dai colleghi de La Repubblica, l’incidente è avvenuto precisamente nel Saskatchewan, una provincia del Canada occidentale, mentre il mezzo dei giovani giocatori di hockey si stava dirigendo a Nipawin, per disputare il match dei playoff contro la squadra locale degli Hawks. A bordo del bus vi erano 28 persone, metà delle quali sono morte, autista compreso. Tutti gli altri 14 occupanti del mezzo sono stati trasportati in ospedale per le cure, e tre di loro versano in condizioni gravi.

LE VITTIME HANNO FRA I 16 E I 21 ANNI

Sui social è partito il messaggio di cordoglio in favore delle vittime dell’incidente del Saskatchewan e delle loro famiglie. Un giocatore della Prairie Junior Hockey League, attraverso il proprio profilo personale Twitter, ha scritto: «Hockey. Uno sport in cui i compagni di squadra sono più che compagni di squadra. Gli amici sono più che amici, il gioco è più di un gioco. Fratelli. Una comunità. Ci dà l'opportunità di trasformare uno stagno ghiacciato in ricordi. È una tradizione. È un passatempo. È la nostra vita #HumboldtStrong». Tutti le vittime sarebbero giovanissime, fra i 16 e i 21 anni, ad eccezione probabilmente dell’autista del bus. Lo scontro fra il pullman e il camion, avvenuto per cause ancora da accertare, si sarebbe verificato attorno alle ore 17:00 locali.

