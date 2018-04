Incendio al 50esimo piano della Trump Tower/ Video, un morto e quattro feriti: il commento del presidente

Trump Tower, incendio al 50esimo piano - Servizio Cnn

Un incendio è divampato nelle scorse ore in quel della Trump Tower, il famoso grattacielo sito in Manhattan, realizzato dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Come riferisce La Repubblica, per cause ancora da accertare ha preso fuoco un appartamento al 50esimo piano, con conseguente chiamata dei vigili del fuoco di New York. I pompieri hanno fatto salire in breve tempo l’allarme dal 2 al 4 (il massimo livello è il 5), vista la gravità della situazione, e purtroppo, per l’inquilino dello stabile, non c’è stato nulla da fare: quando sono arrivati i pompieri, l’appartamento era quasi tutto in fiamme, e l’uomo è stato estratto vivo ma in gravissime condizioni, per poi morire poco dopo in ospedale. A riferire l’accaduto è stato Daniel Nigro, il comandante dei vigili del fuoco della Grande Mela. Nell’incendio sono rimasti feriti anche quattro pompieri, anche se in maniera lieve.

IL TWEET DEL PRESIDENTE

Della questione ne ha parlato ovviamente anche il proprietario dell’edificio, Donald Trump, il comandante capo degli Usa, che attraverso Twitter ha fatto sapere che: «L'incendio alla Trump Tower è spento. Molto ristretto, l'edificio è ben costruito e ringrazio i pompieri per il gran lavoro svolto». In realtà, quando Trump twittava, i vigili del fuoco aveva appena iniziato il loro intervento… Le fiamme si sono sviluppate quando a New York era sera, attorno alle ore 18:00 locali, e gli inquilini degli appartamenti vicini sono ovviamente scappati, per mettersi al riparo. Molti i passanti e i curiosi che si sono fermati ai piedi della Trump Tower col naso all’insù e smartphone alla mano, infatti il web è inondato di video riguardanti proprio l’incendio. L’ultimo piano della Torre è occupato dalla famiglia del presidente, che in quel momento era a Washington. Clicca qui per il video con il servizio della Cnn sull'accaduto

