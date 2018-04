Siria, sospetto attacco chimico a Duma/ Ultime notizie: 70 morti, ma il numero potrebbe salire rapidamente

Siria, sospetto attacco chimico a Duma, ultime notizie: 70 morti, ma il numero potrebbe salire rapidamente. Offensiva dell’esercito siriano contro i ribelli, forse utilizzate armi chimiche

Le immagini di Al Jazeera dell'attacco in Siria - Youtube

Nelle scorse ore sono morte almeno 70 persone in un attacco avvenuto in Siria, precisamente a Duma, città che si trova nella Ghuta est, alle porte di Damasco. A renderlo noto è la televisione araba Al Jazeera, notizia poi riportata in Italia dall’edizione online del quotidiano La Repubblica. Al di là dell’ennesima immane strage, c’è il sospetto che dietro queste morti vi sia un attacco chimico, anche se Damasco ha negato qualsiasi utilizzo di arma non convenzionale. Il rischio è che il numero di vittime possa aumentare da un momento all’altro, come confermato anche da uno dei residenti di Duma, Moayed al-Dayrani, medico volontario, che parlando ad Al Jazeera ha ammesso: «Al momento stiamo affrontando più di mille casi di persone che hanno difficoltà a respirare dopo che una bomba al cloro è stata sganciata sulla città e il numero di morti probabilmente aumenterà ancora».

CENTINAIA DI FERITI, ALCUNI GRAVISSIMI

L’esercito siriano ha lanciato l’offensiva nella giornata di venerdì su Duma, l’ultima roccaforte dei ribelli vicina alla capitale Damasco, e secondo alcune fonti del governo la notizia dell’utilizzo di armi chimiche sarebbe semplicemente una “fake news” architettata dagli stessi ribelli del gruppo Jaish al-Islam, per fermare proprio l’avanzata dei siriani. Purtroppo la maggior parte delle vittime sono donne e bambini, come confermato anche dalle testimonianze dei residenti, nonché dai White Helmets, un gruppo di soccorritori/attivisti, che operano in quelle zone, a difesa della popolazione. Oltre ai 70 morti vi sarebbero anche un centinaio di feriti, molti dei quali in condizioni gravissime.

© Riproduzione Riservata.