BRASILE, STRAGE DI SENZATETTO A SAN PAOLO/ Video, crolla edificio di 26 piani abitato da famiglie abusive

Crolla a causa di un incendio un edificio di 26 piani a San Paolo in Brasile, abitato da famiglie abusive e senzatetto, ecco le impressionanti immagini dell'accaduto

01 maggio 2018

Un palazzo abbandonato, abitato solo da senzatetto e famiglie abusive, non si capisce per che motivo, in un grande centro metropolitano cone è San Paolo in Brasile. Un edificio di 26 piani, in condizioni fatiscenti che ha preso fuoco nella notte, sembra nei piani alti. La torre diventa un inferno, ma non solo: il calore scioglie le strutture in rovina e crolla su se stesso. Si teme una strage, dentro ci vivevano almeno una cinquantina di famiglie e non si sa quanti homeless. Al momento le autorità dichiarano un solo morto ufficiale e tre dispersi, ma è ancora presto per capire quante potranno essere le vittime.

IL VIDEO DELLA STRAGE

Immagini sconvolgenti, le urla delle persone intrappolate che chiedono aiuto. Inizialmente le autorità avevano dichiarato che non c'era da temere alcun crollo, ma non è stato così. Il palazzo in precedenza era stato sede di uffici della polizia federale, fortunatamente non è rimasto coinvolto un hotel che è quasi attaccato alla struttura. Una tragedia annunciata che si sarebbe potuta evitare se l'edificio fosse stato abbattuto o restaurato, ma così non è stato. Adesso bisogna aspettare di capire quanti siano i superstiti.





