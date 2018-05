Parigi, scontri durante corteo per 1 maggio/ Militanti anarchici e estrema sinistra: incendiato un McDonald's

Parigi, scontri durante il corteo per 1 maggio: minuti di tensione nella Capitale francese, con ben 1200 militanti anarchici e dell’estrema sinistri che stanno mettendo a ferro e fuoco il corteo del Primo maggio che sta sfilando in questi minuti all’altezza del Ponte d’Austerlitz. Secondo le prime testimonianze riportate dall’Ansa, i militanti incapucciati hanno distrutto le vetrine di un McDonald’s per poi incendiarlo, così come successo ad una concessionaria di automobili Renault. Ma non solo: nel corso di questo assalto, i militanti anarchici e di estrema sinistrano hanno lanciato numerosi ordigni incendiari e fumogeni contro i giornalisti, come sottolineato dai portali online transalpini. Sono minuti di tensione, con le forze dell’ordine che stanno cercando di respingere i manifestanti ricorrendo a gas lacrimogeni e a cannoni ad acqua.

PARIGI, SCONTRI DURANTE CORTEO 1° MAGGIO

Il corteo del Primo Maggio era partito da Piazza della Bastiglia in maniera pacifica, fino a quando alla sua testa si sono messi i manifestanti anarchici e di estrema sinistra. Come sottolineato dai principali portali francesi, sul cielo di Parigi si sono levate dense colonne di fumo, conseguenza degli incendi provocati dai violenti. Numerosi gli esercizi commerciali interessati dagli ordini incendiari, in particolare il McDonald’s come vi abbiamo sottolineato. Gerard Collomb, ministro dell’interno francese, ha commentato duramente su Twitter: "Ferma condanna delle violenze e degli atti degradanti commessi a margine del corteo del Primo maggio a Parigi. E' stato messo in atto tutto il necessario per far smettere questi gravi disordini ed arrestare i responsabili di questi atti inqualificabili". Forze dell'ordine al lavoro per ristabilire la calma a Parigi, attesi aggiornamenti nelle prossime ore: al momento non si registrano feriti.

