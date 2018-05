Repubblica Centrafricana, attacco alla chiesa a Bangui/ Miliziani islamici, granate e spari: almeno 16 morti

Repubblica Centrafricana, attacco alla chiesa a Bangui: miliziani islamici hanno preso d'assalto con granate e spari la comunità cattolica riunita per celebrare la festività di San Giuseppe.

Una vera e propria carneficina quella verificatasi poche ore fa a Bangui, capitale della Repubblica Centrafricana, dove la chiesa di Nostra Signora di Fatima che ospita la comunità cristiana è stata presa d'assaltoo con ogni probabilità da miliziani legati alla fazione islamica minoritaria nel Paese. Stando a quanto rifertio dalla France Presse, in seguito ai sanguinosi scontri, avvenuti mentre i credenti di fede cattolica erano riuniti all'interno della chiesa per presenziare alla messa che celebrava la festività di San Giuseppe, sarebbermo morte almeno 16 persone. Gli attentatori - perché di attentato sembra proprio si debba parlare - hanno dato vita ad un assalto di chiaro stampo militare: la chiesa di Nostra Signora di Fatima è finita nel mirino di granate e colpi di armi semiautomatiche, che hanno prodotto - secondo le prime informazioni fornite da Radio France Internationale, un bilancio di 9 morti e 60 feriti.

UCCISO UN PRETE

Dici Bangui e Repubblica Centrafricana e subito pensi al Giubileo della Misericordia inaugurato proprio in quei luoghi da Papa Franceso. Di misericordia, però non ne hanno avuta i miliziani islamici che hanno preso di mira la chiesa di Nostra Signora di Fatima dov'era riunita la comunità cristiana per la celebrazione di San Giuseppe. Oltre ai 9 morti di cui vi raccontavamo sopra, altre sette persone sarebbero rimaste uccise negli scontri tra gli attentatori e el forze di sicurezza. Tra le vittime vi è anche un sacerdote, padre Albert Toungoumalè-Baba. Da quel che si apprende gli aggressori sarebbero appartenenti ai miliziani islamici del PK5, il distretto poco distante dalla chiesa di Notre Dame dove la minoranza religiosa è stata confinata nel 2013. Non è la prima volta che la Repubblica Centrafricana finisce al centro di episodi di questo tipo: il 28 maggio 2014 almeno 15 persone rimasero uccise in un attacco alla chiesa, in risposta alla mutilazione di 3 giovani musulmani nell'ambito di una partita di calcio interreligiosa.

