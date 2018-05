Corea del Nord, Trump accoglie 3 prigionieri Usa/ Video, "voglio ringraziare Kim Jong-Un"

Corea del Nord, Trump accoglie detenuti Usa liberati da Seul alla Andrews Air Force Base e dice: "Voglio ringraziare Kim Jong-Un", altri segnali di disgelo

Corea del Nord, Trump accoglie detenuti Usa: nuovo capitolo nel disgelo tra il tycoon americano e Kim Jong-Un. Ieri il presidente americano avevano annunciato la liberazione dei tre ostaggio americani detenuti a Seul (Kim Dong-chul, Tony Kim e Kim Kak-song) per spionaggio e «atti ostili» contro il regime. Una promessa mantenuta, con i tre statunitensi che sono tornati negli Usa insieme Segretario di Stato Mike Pompeo. Dopo mesi di minacce e di tensioni, torna a rasserenarsi il clima tra Stati Uniti d'America e Nord Corea, un altro segnale è arrivato dall’incontro tra Kim Jong-Un e il lrader cinese Xi Jinping, durante il quale ha sottolineato che “uno stato senza minacce non ha bisogno del nucleare”. E non solo: come circolato nelle ultime ore, è stato messo a punto luogo e giorno dello storico incontro tra i due leader di Usa e Nord Corea, in programma la prossima settimana a Singapore.

Come vi abbiamo spiegato, i tre statunitensi detenuti nelle carceri nordcoreane sono tornati in patria insieme al segretario di Stato, Mike Pompeo e sono stati accolti alla Andrews Air Force Base direttamente dallo stesso Donald Trump. Sorrisi e strette di mano come si evince dai video dei principali canali televisivi americani, con il tycoon che ha colto l'occasione per rilasciare qualche battuta: "Vogliamo ringraziare Kim Jong-un", riporta l'Ansa. Il presidente americano ha poi sottolineato le intenzioni del leader nordcoreano di trovare un accordo sulla denuclearizzazione della penisola coreana: “Credo veramente che voglia fare qualcosa, i negoziati con la sua amministrazione non sono mai andati così lontano”. Attesi nuovi aggiornamenti e conferme ufficiali sullo storico summit tra i due leader di Usa e Corea del Nord: lo spettro della terza guerra mondiale è ormai lontano, è tornato il clima di pace...

BREAKING: President Donald Trump personally welcomes back three Americans as they arrive at a military base outside Washington after their release from North Korea https://t.co/Io4r80IUmZ pic.twitter.com/efqzFbgx27 — CNN (@CNN) 10 maggio 2018

