Neonato decapitato durante il parto/ Medico a processo per manovra sbagliata in Scozia

La testa di un neonato si è staccata dal corpo mentre i dottori procedevano a estrarre il bambino dal ventre materno, è accaduto in Inghilterra, adesso si è arrivati a vie penali

10 maggio 2018 Paolo Vites

Foto Pixabay

Orribile, quello che apparentemente è un incidente, ma che potrebbe avere dei risvolti penali, tanto che il caso è stato portato in tribunale. Ed è l'ennesima prova di un servizio sanitario, quello inglese, in condizioni tali davanti al quale la cosiddetta malasanità italiana scompare. E' successo, lo scorso marzo del 2014, che una donna che stava partorendo il figlio prematuro avrebbe, ma è tutto da provare, rinunciato al parto cesareo in quanto il figlio era in procinto di nascere prematuramente, non si conosce di quante settimane. La ginecologa che conduceva il parto, la dottoressa Vaishnavy Laxman, ha allora proseguito con le operazioni dicendo alla donna, 30enne, di spingere mentre lei avrebbe cercato di estrarre il bimbo tirandolo per le gambe. E' stato allora che è successo l'inaudito e l'impensabile: l'intero corpo del piccino si è spezzato, lasciando dentro al ventre materno la testa, è stato estratto il torso con le braccia e le gambe attaccate. Dopo la tragedia, la madre si è rivolta alla dottoressa, che guardava con vergogna il pavimento, con una frase che ha avuto il tono della minaccia: "Non mi dimenticherò di te".

SCOZIA, NEONATO DECAPITATO DURANTE IL PARTO

E' così è stato, dopo tre anni è stato aperto un processo contro la dottoressa. Ad aggiungere orrore al caso, una volta recuperata la testa del piccino, è stata riattaccata al corpo affinché la madre avesse un figlio su cui piangere. In tribunale la donna ha detto che nessuno dei dottori presenti le aveva detto che sarebbe stato preferibile un taglio cesareo, invece hanno proseguito con le operazioni di parto. "Non userei la parola 'nato morto'" ha detto la donna "non è nato morto, è stato decapitato. Era la mia prima gravidanza, non ero sicura di quanto stesse succedendo, mi hanno detto solo di non preoccuparmi, nessuno mi ha detto dei rischi che correva il bambino, era un caos organizzato e io avevo paura". Per rimuovere il capo del bambino, dopo l'orribile accaduto, finalmente è stato fatto uso del taglio cesareo.

© Riproduzione Riservata.