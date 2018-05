ISRAELE VS IRAN IN SIRIA, 50 RAID DOPO RAZZI SUL GOLAN/ Russia, “moderazione”: Macron, “de-escalation in MO”

Siria, razzi iraniani sul Golan: nuovi raid di Israele, clima rovente in Medio Oriente. Ministro israeliano: "Colpite quasi tutte le infrastrutture iraniane a Damasco"

10 maggio 2018 - agg. 10 maggio 2018, 10.55 Carmine Massimo Balsamo

Siria, razzi iraniani sul Golan: nuovi raid di Israele (Twitter)

La Russia, tramite il vice ministro della Difesa Bogdanov, invita alla calma e alla moderazione in Medio Oriente dopo l’ultima notte “folle” con i razzi iraniani verso il Golan e la replica durissima di Israele con almeno 50 raid contro le postazioni militari iraniane in Siria. L’appello mandato alle cancellerie di Tel Aviv e Teheran al momento non vede grandi frutti, specie perché inserito in un ottica in cui è la stessa Mosca ad essere la prima “interessata” nello scontro, vendendo armi e appoggio agli Stati amici di Siria e Iran (mentre di contro gli Usa sostengono, come noto, il governo di Israele). Intanto esiste anche il “mondo reale”, con la povera gente che fugge dalle zone di guerra e non sa più dove girarsi nello scacchiere di un Medio Oriente ai massimi storici dei proprio conflitti interni e variegati. Sulle Alture del Golan alla popolazione è stato detto di essere attenta alle informazioni che giungono dalle forze militari; nel frattempo il Presidente francese, Emmanuel Macron, ha chiesto ancora una volta una de-escalation delle tensioni in MO dopo l’ennesimo raid israeliano in Siria e dopo i razzi di Teheran. Il giovane capo dell’Eliseo discuterà della crisi con la cancelliera tedesca Angela Merkel, mentre è evidente che la complessa vicenda internazionale scoppiata dopo il ritiro degli Usa dall’accordo sul nucleare Iran non aiuta per nulla la guerra parallela tra gli odiati rivali Netanyahu e Rohani. (agg. di Niccolò Magnani)

“COLPITE QUASI TUTTE LE POSTAZIONI IRANIANE IN SIRIA”

Siria, razzi iraniani sul Golan: nuovi raid di Israele, nuovo capitolo nel clima di tensione in Medio Oriente. Come riportato dalla stampa locale, nella notta la forza Al Quds iraniana ha lanciato venti razzi verso le postazioni israeliane di prima linea sulle alture del Golan. Alcuni di questi sono stati intercettati dal sistema anti-missili d’Israele, soprannominato Iron Dome, e non è tardata ad arrivare la risposta dell’esercito israeliano: come sottolineato da Il Sole 24 ore, hanno annunciato di avere colpito decine di obiettivi militari iraniani in Siria. Già Jonathan Conricus, portavoce militare, aveva sottolineato dopo il lancio dei razzi iraniani: “L’attacco dell’Iran contro Israele è da considerare molto grave”. Ricordiamo che due giorni fa la Tv di Damasco aveva annunciato di aver abbattuto due jet israeliani grazie al sistema antimissilistico.

SIRIA, RAZZI IRANIANI SUL GOLAN: NUOVI RAID DI ISRAELE

Jonathan Conricus è tornato ai microfoni dei cronisti israeliani dopo i nuovi raid contro gli obiettivi militari iraniani colpiti in Siria: “Quella della scorsa notte è stata la nostra operazione aerea maggiore negli ultimi anni. Il nostro intento non era di provocare vittime, ma di colpire infrastrutture”, riporta Il Sole 24 Ore. I danni inflitti sono stati definitivi molto significativi, mentre non si hanno in questo momento notizie precise circa le conseguenze dell’aviazione ebraica in territorio siriano. Per ciò che concerne il territorio israeliano, non è stata registrata alcuna vittima e i danni sono minimi. Infine, una battuta ancora sull'attacco sulle alture del Golan: "Abbiamo difeso la nostra sovranità. Attacchi sul Golan? Gli ordini di quell'attacco sono stati impartiti dal generale iraniano Qassem Suleimani. Il loro lanciarazzi era situato a Kisweh, presso Damasco, a circa 30 chilometri dal nostro territorio".

© Riproduzione Riservata.