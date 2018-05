Mahathir Mohamad, a 92 anni Primo Ministro della Malesia/ Il capo di stato più vecchio del mondo

Mahathir Mohamad, a 92 anni Primo Ministro della Malesia: già premier per 22 anni consecutivi, il classe 1925 è il capo di stato più vecchio del mondo

Mahathir Mohamad (Twitter)

Mahathir Mohamad, a 92 anni Primo Ministro della Malesia: è lui il capo di stato più vecchio del mondo. In Malesia sono andate in scena le elezioni politiche e le urne hanno dato un risultato netto: l’ex presidente ha letteralmente affossato il suo ‘ex pupillo’ Najib Razak. Vittoria schiacciante nonostante la veneranda età, con il re malese che gli ha affidato l’incarico per non tradire il mandato elettorale. Capo dell’Alleanza per la Speranza, Mahathir Mohamad ha sfruttato a pieno l’ondata di polemiche che ha coinvolto il suo rivale, accusato di corruzione. Razak, leader del partito consevatore, avrebbe offerto ai candidati dell’opposizione 6 milioni di dollari per cambiare schieramento secondo quanto riporta Rai News ed ha spalacanto le porte all’anziano politico, già premier malese per 22 anni consecutivi dal 1981 al 2003. “E’ un lavoro che devo fare”, le parole di Mahathir Mohamad alla vigilia delle elezioni: e continuerà a farlo per diverso tempo ancora…

CHI E' MAHATHIR MOHAMAD

Nato il 10 luglio 1925 a Alor Setar, Mahathir Mohamad è già entrato nel Guinness dei Record per essere il Primo ministro più longevo della storia della Malesia. La sua storia politica è già tutta un programma, come rivela Il Post: Mahathir è stato eletto candidandosi per l’opposizione malese, la stessa che il politico aveva sempre battuto da leader della coalizione di Centrodestra. Ex leader del Barisal Nasional, il Fronte Nazionale, Mahathir ha annunciato nel 2003 di voler lasciare la politica dopo ventiduenne da protagonista. Considerato tra i principali cardini della rinascita economica e commerciale del Paese asiatico, all’inizio del 2018 ha comunicato di aver cambiato idea, candidandosi alle elezioni ma in questa occasioni come leader della principale forza di opposizione, la coalizione dell’Alleanza della Speranza. Una mossa fatta per contrastare il suo ex pupillo e ora suo primo nemico Najib Razak, primo ministro uscente accusato di corruzione e di malgoverno. La candidatura di Mahathir è stata ben accolta dall’opposizione, priva di un leader: l’ex viceprimo ministro Anwar Ibrahim era in carcere per corruzione e sodomia. E ora una nuova avventura politica, da capo di stato più vecchio al mondo...

