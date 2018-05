Sudan, sposa bambina uccide marito stupratore: sarà impiccata/ #justiceforNoura, mobilitazione per salvarla

Sudan, sposa bambina uccide marito stupratore: condannata a morte, sarà impiccata. #JusticeforNoura, il mondo si mobilita con una petizione per salvarla

11 maggio 2018 Silvana Palazzo

Noura Hussein condannata a morte

Ha ucciso il marito stupratore con un coltello: per questo motivo Noura Hussein sarà impiccata. La 19enne è stata condannata a morte in Sudan e tra 15 giorni la pena verrà eseguita. L'incubo dell'adolescente è cominciato all'età di 13 anni, quando è stata promessa sposa. Ribellatasi a quella vita che non aveva scelto, ora è nel carcere femminile di Omdurman. Qui aspetta la sua esecuzione. Il resto del mondo però si sta mobilitando per scongiurarla: sui social sta spopolando l'hashtag #justiceforNoura per smuovere la comunità social. L'appello, diventato virale grazie alle attiviste musulmane, è arrivato in Italia con Antonella Napoli, presidente di Italians for Darfur. «Noura aveva 13 anni quando i genitori la diedero in moglie a un cugino di secondo grado con il doppio dei suoi anni. Si è opposta con tutte le sue forze al matrimonio combinato, ma non è bastato». Si spera che la petizione serva a ottenere la scarcerazione della ragazza. L'obiettivo quindi è raccogliere quante più firme possibile.

UNA PETIZIONE PER SALVARE NOURA HUSSEIN

Alla petizione per Noura Hussein si è unita anche Mara Carfagna, vicepresidente della Camera. «Mi rivolgo all'ambasciatore italiano a Karthum Fabrizio Lobasso e all'ambasciatrice sudanese in Italia Amira Gornass perché vogliano intervenire per salvare questa vita e ottenere per Noura Hussein un giusto processo», scrive l'esponente di Forza Italia nel comunicato. I due avvocati della 19enne, Adil Mohamed Al-Imam e Mohaned Mustafa Alnour hanno già presentato ricorso, ma se venisse respinto la giovane sarebbe destinata al patibolo. A raccontare la storia di Noura è Antonella Napoli: sposatasi nel 2012, appena tredicenne, con solo rito religioso, riesce ad evitare che il matrimonio venga consumato grazie all'aiuto di una zia. Due anni dopo la ragazzina, costretta dalla famiglia, si sposa legalmente. «È stata violentata dal marito con l'aiuto dei suoi familiari, chiamati a verificare che da quel momento fossero sposati anche di fatto». Dopo la violenza Noura ha capito che doveva difendersi, quindi quando il marito è tornato per stuprala di nuovo, lei lo ha pugnalato. Ma la sua stessa famiglia l'ha consegnata alla polizia.

