Bimbo si comporta male in classe: maestra lo fa lapidare dai compagni. Punizione shock in una scuola dell'Arkansas, negli Stati Uniti: la polizia ha aperto un'inchiesta sulla maestra

I professori e i docenti dovrebbero dare il buon esempio ai propri alunni, ma così non è stato in una scuola dell’infanzia dell’Arkansas, negli Stati Uniti. Nelle ultime ore, alcuni organi di informazione, a cominciare da Tgcom24.it, hanno dato risvolto ad una notizia riguardante una punizione a dir poco scioccante, messa in atto da una maestra nei confronti del proprio alunno. Il bimbo di 4 anni deve aver combinato qualcosa in classe, e la maestra, per punirlo, ha ben pensato di… farlo lapidare dai propri compagni. Già, proprio così, perché il piccolo è stato preso di mira con alcuni sassi dagli alunni della sua stessa classe, con il malcapitato che ovviamente si è coperto il volto scoppiando in lacrime.

LA POLIZIA L’HA INTERROGATA

Secondo la maestra il bambino punito "era stato cattivo", e dopo un po’ di sassi ha ben pensato di fare smettere gli altri alunni, dicendo "Ha imparato la lezione, ora potete smetterla". Alla scena ha assistito un’altra insegnante della stessa scuola dell’infanzia, che ha deciso di riprendere il tutto tramite uno smartphone, per poi mandare il video alla polizia. Le forze dell’ordine hanno deciso di aprire un’inchiesta nei confronti della docente. La polizia ha raccontato all’emittente Fox di aver ricevuto un filmato in cui si vedono sei bambini di circa quattro anni, che picchiano un altro bimbo lanciandogli delle pietre, su esortazione della maestra. Le forze dell’ordine hanno interrogato la maestra, ma per ora non hanno preso provvedimenti nei confronti della stessa.

