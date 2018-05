Corea del Nord, il sito dei test nucleari chiuderà il 23-25 maggio/ Kim Jong-un prepara la cerimonia

Corea del Nord, il sito dei test nucleari chiuderà il 23-25 maggio. Kim Jong-un prepara la cerimonia per lo smantellamento dinanzi ai media stranieri: si va verso la pace

Lo aveva annunciato e a breve lo farà. Fra il 23 e il 25 maggio prossimi, Kim Jong-un, leader della Corea del Nord, smantellerà il sito dove negli ultimi anni sono stati svolti i test nucleari. A svelarlo è stata la Kcna, l’agenzia di stampa ufficiale nordocoreana, secondo cui il governo starebbe preparando lo smantellamento dei laboratori in questione, che avverrà nelle date di cui sopra in base alle condizioni meteorologiche La chiusura del sito nucleare sarà un grande evento, visto che Kim sta preparando una cerimonia a cui saranno invitati anche i media stranieri, che potranno appunto confermare di persona le buone intenzioni dello stesso dittatore del Nord. Durante l’opera di smantellamento, verranno distrutte tutte le gallerie, si legge sull’Ansa, ma anche gli edifici di ricerca e le strutture di osservazione.

IL COMMENTO DI MIKE POMPEO

Una Corea del Nord che si avvia quindi verso il processo di completa denuclearizzazione, come auspicato dalle potenze mondiali, a cominciare dagli storici rivali degli Stati Uniti, e dai vicini di casa della Corea del Sud. Tra l’altro, tale operazione avverrà a pochi giorni dall’incontro fra Kim e Donald Trump, e ciò servirà sicuramente a rendere il vis-a-vis ancora più pacifico. Subito è arrivata la risposta degli americani, con il segretario di Stato, Mike Pompeo, che si è detto molto soddisfatto: «Se la Corea del Nord intraprende azioni coraggiose per denuclearizzare rapidamente il Paese – ha spiegato - gli Stati Uniti sono pronti a lavorare con la Corea del Nord per raggiungere la sua prosperità alla pari dei nostri amici sudcoreani».

