Iraq al voto, prime elezioni dopo l'Isis/ Sfida Usa-Iran: paura di violenze delle cellule jihadiste

Iraq al voto, prime elezioni dopo la vittoria sull'Isis. Anche per questo c'è paura di violenze delle cellule jihadiste. Sfida tra Usa e Iran: equilibri internazionali in gioco

12 maggio 2018 Silvana Palazzo

Iraq al voto, prime elezioni dopo l'Isis (Foto: da Wikipedia)

In Iraq si vota: sono state aperte le urne elettorali. Quarte elezioni legislative dalla caduta del regime di Saddam Hussein, avvenuta quindici anni fa, le prime dopo la sconfitta dell'Isis. Per scongiurare proprio lo spettro dell'Isis, che mantiene attive le sue cellule in Iraq, sono state predisposte misure di sicurezza eccezionali. Non c'è solo il pericolo delle violenze settarie, ma anche lo spettro del terrorismo: il timore che l'Isis possa colpire, dopo l'uccisione nelle ultime settimane di tre candidati, è alto. Il premier uscente, Haidar al Abadi, che ha condotto con successo la guerra contro il sedicente Stato islamico, ha lanciato un appello agli iracheni affinché non disertino i seggi. A disposizione ci sono 329 seggi parlamentari, di cui nove riservati alle minoranze religiose non islamiche. Sono ben 88 le liste in lizza. Per queste elezioni non si ripresentano le tradizionali contrapposizioni confessionali ed etniche tra sciiti e sunniti e tra arabi e curdi, ma ci sono anche tensioni all'interno di queste stesse fazioni.

IRAQ AL VOTO, PRIME ELEZIONI DOPO L'ISIS: I CANDIDATI

Dopo l'annuncio della vittoria sullo Stato islamico, si vota in Iraq. La speranza è che dal voto emerga un quadro politico in grado di favorire la stabilizzazione del Paese e la ricostruzione. Sono circa 24,5 milioni gli elettori chiamati al voto in un contesto politico frammentato: gli sciiti sono maggioritari ma divisi, i curdi indeboliti dal braccio di ferro con il governo centrale per una maggiore autonomia, mentre i sunniti sono marginalizzati. Nei giorni scorsi un milione di residenti all'estero hanno votato in 21 diversi Paesi, stando alla commissione elettorale. Sono tre i leader che puntano al posto di primo ministro, anche se il nuovo governo nascerà dopo lunghe trattative tra le coalizioni principali, visto il sistema proporzionale. Il favorito è il premier uscente, che ha una posizione di equilibrio tra le potenze regionali, Iran e Arabia Saudita, e mondiali, Russia e America. Il primo sfidante è l'ex premier Nouri al-Maliki, che paga però la disfatta del 2014 contro l'Isis e la “scomunica” dela Grande Ayatollah Ali Sistani, il quale ha invitato a non votare «chi ha fallito in passato». L'uomo degli iraniani è Hadi al-Amiri, che punta al ritiro delle truppe americani ancora in Iraq e all'integrazione delle milizie sciite nelle forze di sicurezza nazionali.

