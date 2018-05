Fidanzati muoiono il giorno prima del matrimonio/ Funerali nella stessa chiesa delle nozze

Fidanzati muoiono il giorno prima del matrimonio: funerali nella stessa chiesa delle nozze. La tragedia è avvenuta in Brasile. Luana Alves, 36 anni, e Rodrigo Nogueira, 31, le vittime

13 maggio 2018 Silvana Palazzo

Avevano pensato a tutto per le proprie nozze, erano ormai pronti a unirsi per sempre in matrimonio, ma nel giro di qualche ora si è passati dalla festa alla tragedia. È successo a Passos, in Brasile: Luana Alves, 36 anni, e il futuro sposo Rodrigo Nogueira, 31, sono morti in un incidente stradale. La polizia ha raccontato che l'auto su cui stavano viaggiando i due innamorati si sarebbe scontrata con un altro veicolo sulla 184 Highway brasiliana. Rodrigo avrebbe provato a sorpassare un'altra auto, poi il terribile schianto. La promessa sposa è morta sul colpo, mentre l'uomo è deceduto poche ore dopo in ospedale. A perdere la vita nell'incidente stradale anche un altro uomo, l'autista dell'altro veicolo, Jorge Rocha, 50 anni. La famiglia della coppia è comprensibilmente sotto choc: mancavano poche ore al grande giorno, ancora una notte e Luana e Rodrigo sarebbero diventati marito e moglie. Una tragica fatalità li ha portati via.

DALLE NOZZE AI FUNERALI: LA TRAGEDIA DI LUANA E RODRIGO

Luana Alves e Rodrigo Nogueira stavano svolgendo le ultime commissioni prima del matrimonio quando è avvenuta la tragedia che ha spento i loro sogni e le loro vite. Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente frontale è avvenuto per un'imprudenza del promesso sposo, che ha provato a sorpassare una macchina, trovandosi di fronte un altro veicolo che non ha potuto evitare. L’impatto è stato fatale anche per l'altro uomo coinvolto nell'incidente, morto in ospedale a causa delle ferite riportate. La vicenda è stata ricostruita dal Mirror, che ha raccontato anche lo choc della famiglia della giovane coppia. Molti erano appena arrivati in città per le nozze, ma poi si sono ritrovati ad organizzare in gran fretta i funerali, che peraltro dovrebbero essere celebrati nella stessa chiesa dove i due fidanzati sarebbero dovuti diventare marito e moglie. Intanto la loro tragica storia, raccontata dai media brasiliani, ha fatto subito il giro sui siti di tutto il mondo.

