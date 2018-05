Mostro marino o balena, strano ritrovamento sulla spiaggia nelle Filippine/ Video, cos’è?

Mostro marino o balena, strano ritrovamento sulla spiaggia nelle Filippine. Video, cos’è? E' venuto alla luce un animale bianco e peloso, forse una balena in decomposizione

Un mostro marino ritrovato sulle spiagge delle Filippine

Un mostro marino è emerso dalle acque delle Filippine, o per lo meno, così sembrerebbe. Nelle scorse ore, come documentato anche da un video pubblicato dal sito de La Repubblica, sulla spiaggia di Gloria, nella Provincia di Oriental Mindoro, ha fatto la sua comparsa un animale dalle strane sembianze, un incrocio fra un “mostro” marino da film di avventura, e una balena. Si tratta di una creatura bianca e pelosa, rappresentante molto probabilmente una balena in stato di decomposizione molto avanzato, ma essendo irriconoscibile non si esclude alcuna ipotesi. Gli investigatori hanno prelevato un campione dall’animale ritrovato (lamentandone l’odore molto cattivo), per effettuare l’esame del dna e cercare di capirne di più.

IL VIDEO DELLO STRANO ANIMALE

Non è da escludere che si tratti di una balena non ancora catalogata, quindi, una specie sconosciuta all’uomo e mai vista prima. La cosa certa è che lo strano "attracco" ha attirato moltissimi curiosi, e diversi filippini hanno infatti scattato selfie e foto, immortalando il momento. Secondo alcuni cittadini locali invece, lo strano ritrovamento rappresenterebbe un cattivo presagio, ed è per questo che sono state diverse le preghiere recitate proprio dinanzi all’animale. Già l’anno scorso ci fu un caso simile sempre nelle Filippine: a settembre, nell’isola di Dinagat, venne alla luce un altro mostro marnio. Qui il video dell’animale sconosciuto.

© Riproduzione Riservata.