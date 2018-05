Parigi, attentato Isis: terrorista è giovane ceceno/ Video, Khamzat Azimov già schedato: passanti accoltellati

Attentato Isis a Parigi, giovane ceceno accoltella passanti: un morto. Terrorista poi ucciso dalla polizia era già schedato, tutti i dubbi attorno al caso.

13 maggio 2018 Emanuela Longo

Attentato Parigi, accoltella passanti (Foto Twitter)

Sono ore non semplici, queste, per la Capitale francese, sprofondata ancora una volta nell'incubo terrorismo. Quell'ombra rimasta costante sull'intero Paese, ha fatto ripiombare nuovamente nell'incubo Parigi, dove nella serata di ieri nel quartiere Opéra-Quatre septembre, uno dei più frequentati dai turisti per via della presenza di molti locali, al grido di "Allah Akbar" è stato messo a segno un nuovo attentato. L'autore è un giovanissimo ceceno di 20 anni naturalizzato francese nel 2010, Khamzat Azimov, che dopo aver assalito armato di coltello 5 persone, ha ucciso un ragazzo di 29 anni e ferito altre due persone, due delle quali molto gravi. L'aggressore, poi ucciso dalla polizia intervenuta sul posto, secondo i testimoni avrebbe iniziato a tirare fendenti in un vortice di follia durata meno di nove minuti. Non si sarebbe fermato neppure davanti all'arrivo degli agenti che, prima di abbatterlo con due colpi di pistola, come spiega Il Foglio, si sarebbe lanciato su di loro urlando: "Uccidetemi o vi uccido io!". A riferirlo all’agenzia Reuters è stato Rocco Contento, segretario dipartimentale di Parigi del sindacato Unité SGP Police. Quello avvenuto ieri è stato il secondo attentato islamista dell’era Macron dopo quelli di Trèbes e Carcassonne. Il modus operandi dell'attentatore ceceno richiamerebbe alla mente altri attentati avvenuti in Francia a partire da quello di Marsiglia dell’ottobre 2017 nel quale morirono due ragazze.

ATTENTATORE ERA GIÀ SCHEDATO

In queste ore i riflettori si sono concentrati in particolare sul profilo del giovane attentatore, classe 1997, nato in Cecenia e senza precedenti. Eppure il nome di Khamzat Azimov, secondo fonti vicine all'inchiesta citate da Il Foglio online, era schedato “S” per radicalizzazione dai servizi segreti dal 2016, ovvero era considerato potenzialmente pericoloso per la sicurezza dello stato. Inoltre il 20enne era presente anche nell'Fsprt, il registro che include gli individui radicalizzati “potenzialmente violenti". Aspetto, questo, che ha fatto insorgere anche Marine Le Pen, leader della destra radicale francese, che ha criticato aspramente il fatto che ancora una volta, a commettere un attentato in Francia, sia stata una persona già individuata dai servizi di sicurezza per la sua radicalizzazione islamista. "Abbiamo appurato ancora una volta che il terrorista era noto ai servizi di intelligence. Qual è il motivo per cui questa 'fiche' non è sufficiente a evitare che queste bombe a orologeria colpiscano il nostro Paese?", ha tuonato. Come spiega Corriere.it, sarebbero però ancora tanti i punti oscuri. Ad esempio non è chiaro se facesse parte di una rete o se invece avesse agito in modo individuale. Secondo le indiscrezioni, pare che nel 2016 fosse stato in contatto con alcuni giovani per andare a combattere in Siria, finendo così nel mirino della polizia. Ma perché il terrorista è ceceno? Pare che secondo i servizi il 7% dei jihadisti francesi sia d’origine cecena. Ovviamente l'Isis ha rivendicato i fatti di Parigi dello scorso sabato.

Footage of stabbing incident in #Paris. People escape once seen the attack. pic.twitter.com/KZb8tkUKNq — Vocal Europe (@thevocaleurope) 12 maggio 2018

