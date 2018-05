Trump apre ambasciata Usa a Gerusalemme/ Israele, solo 4 Paesi Ue a inaugurazione: rischio rivolta palestinesi

Donald Trump manderà video-messaggio domani per apertura ambasciata Usa a Gerusalemme: ultime notizie, in Israele ci sarà Ivanka e marito. Solo 4 Paesi Ue all'inaugurazione

13 maggio 2018 Niccolò Magnani

Ambasciata Usa "provvisoria" a Gerusalemme (LaPresse)

L’adesione degli Stati Europei alla apertura della ambasciata Usa a Gerusalemme è di quelle tra il freddo e il gelido: solo 4 Paesi in tutta l’Unione Europea hanno deciso di partecipare domani, 14 maggio 2018, all’inaugurazione della nuova ambasciata Usa a Gerusalemme. Si tratta di Romania, Austria, Ungheria, Repubblica Ceca, mentre tutto le “big” hanno deciso di dare “buca” per sottolineare la contrarierà della mossa di Trump di spostare da Tel Aviv a Gerusalemme (come del resto era già stato deciso da Clinton parecchi anni fa) l’ambasciata americana nello stato alleato di Israele. I quattro paesi fanno parte della lista di 33 ambasciatori e incaricati d'affari presenti alla cerimonia e diffusa dal ministero degli affari esteri israeliano: il motivo di questa decisione molto forte a livello diplomatico di Germania, Francia, Italia, Spagna e tutti gli altri è presto che detto, con l’Ue che riconosce Gerusalemme capitale di due Stati e quindi in opposizione con la scelta di Trump di dare solo ad Israele la “paternità” diplomatica della Città Santa. Il grosso rischio per la giornata di domani comunque sarà tutt’altro che formale, con il possibile (probabile) scontro armato con i palestinesi che si oppongono con forza a quello che considerano un “sopruso di Trump e Netanyahu alla storia”: la giornata di domani inizia poi una settimana decisiva in cui si ricorda l’anniversario della conquista di Gerusalemme Est da parte dello Stato Ebraico nel 1967 (oltre alla “solita” manifestazione dei ribelli di Gaza il venerdì). Sette giorni durissimi in cui si rischiano gravi scontri tra i palestinesi in rivolta e gli israeliani, dove la diplomazia verrà accompagnata anche dalla difficilissima politica interna reale.

IVANKA TRUMP, “ENORME GIOIA PER RITORNO A GERUSALEMME”

Non ci sarà Donald Trump, ma manderà un video messaggio per quella che resta una giornata storica. Inizialmente il presidente Usa aveva espresso l'auspicio di assistere all'inaugurazione, «ma alla fine a rappresentarlo ci saranno la figlia Ivanka con il marito Jared Kushner, già arrivati a Gerusalemme», ha spiegato l’Ansa su fonti Medio Oriente. Assieme alla figlia del Presidente ci saranno anche il segretario al Tesoro Steven Mnuchin e il suo vice, John Sullivan. Due giorni fa la figlia del presidente aveva scritto sui social di provare «una enorme gioia per il ritorno a Gerusalemme, onorata di partecipare all’inaugurazione. Aspettiamo di celebrare il 70esimo anniversario di Israele e il luminoso futuro che abbiamo davanti. Preghiamo per il potenziale sconfinato del futuro dell'alleanza Usa-Israele, e preghiamo per la pace». A livello strutturale l’ambasciata Usa verrà provvisoriamente ospitata dai locali dove si trovava il consolato americano, in attesa della costruzione di una nuova sede nei prossimi mesi.

