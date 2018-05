Indonesia, nuovo attentato contro quartier generale della polizia/ Motociclisti bomba dopo famiglia kamikaze

Indonesia, nuovo attentato contro quartier generale della polizia: 4 motociclisti bomba si fanno esplodere provocando almeno 10 feriti. Ieri la famiglia kamikaze contro tre chiese.

14 maggio 2018 Emanuela Longo

Indonesia, nuovo attentato (Foto Twitter)

A meno di 24 ore dagli attentati kamikaze in tre chiese di Surabaya, in Indonesia, avvenuti la scorsa domenica e che hanno portato alla morte di almeno otto persone (oltre alle all'intera famiglia artefice dell'attentato poi rivendicato dall'Isis), oggi si è consumato un nuovo attacco kamikaze. Il teatro dell’orrore è sempre il medesimo ma, come riporta TgCom24, l'obiettivo è stato il quartier generale della polizia. Contro di esso si è scagliata una motocicletta bomba ed il bilancio sembra già drammatico e destinato a peggiorare con il passare delle ore. Al momento si parla di almeno 10 persone ferite, tra cui quattro agenti e sei civili. La dinamica dei fatti è ancora poco chiara ma sin da subito è apparsa drammatica quanto imprevista. Spiega Quotidiano.net che questa volta i soggetti suicidi sarebbero quattro, i quali in motocicletta si sarebbero fatti esplodere proprio nel quartier generale della polizia. Stando a quanto riferito dagli agenti, una ragazzina che era con il gruppo di kamikaze sarebbe miracolosamente sopravvissuta all'attacco. Lo ha riferito il portavoce della polizia di Giava Frans Barung Mangera, che ha spiegato alla stampa: "Sono morte le quattro persone a bordo delle due motociclette-bomba. La loro identità è ancora in fase di verifica. Una bambina che era con loro, di soli otto anni, è stata portata all'ospedale".

SCIA DI SANGUE IN INDONESIA

Non meno di 13 persone sono rimaste uccise ieri negli attentati suicidi avvenuti in Indonesia, alle chiese di Surabaya mentre i feriti sarebbero almeno 40. Un'ondata di violenza, quella che si registra da tempo nel Paese che ha già provocato durissime reazioni. Dopo l'attacco kamikaze rivendicato dall'Isis che si è registrato la scorsa domenica, spiega Corriere.it, non è mancata la reazione durissima del presidente Joko Widodo che ha definito quanto accaduto un atto codardo e barbaro. Negli ultimi decenni l'estremismo islamico ha rappresentato in Indonesia un grande pericolo. Sebbene qui la gran parte della popolazione segua l'Islam moderato e siano riconosciute ufficialmente dallo Stato cinque religioni, negli ultimi tempi la frangia più radicata appare essere in forte crescita. Dal 2002, ovvero dopo i terribili attentati di Bali nei quali morirono oltre 200 persone, le autorità hanno avviato un'imponente operazione anti-terrorismo che ha portato poco alla volta ad indebolire le capacità organizzative dei gruppi legati ad Al Qaeda. Nonostante questo, negli ultimi anni si sono fatti valere sempre di più nuovi gruppi legati all'Isis e che mirano soprattutto a colpite proprio le autorità, come accaduto con il nuovo attacco kamikaze.

