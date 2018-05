Melania Trump operata a un rene, come sta?/ È in un ospedale militare per un tumore benigno

Melania Trump operata a un rene, come sta? La donna è in un ospedale militare per un tumore benigno. L'operazione con una procedura di embolizzazione è stato un successo senza complicazioni.

14 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Melania Trump operata a un rene, come sta? - La Presse

L'intervento chirurgico che ha visto protagonista Melania Trump è stata una embolizzazione del rene, un trattamento mininvasivo che serve a fermare un'emorragia. Praticamente si va all'interno con delle sonde per cercare di occludere dei vasi sanguini grazie a degli emboli che provocano una rapida coagulazione del sangue. Si tratta di una procedura efficace e molto sicura che viene ormai applicata molto spesso anche in chirurgia d'urgenza. L'operazione viene condotta praticamente dagli anni settanta e da allora ad oggi sono stati fatti grandi passi in avanti. Sicuramente con l'avanzare della tecnologia questa tecnica si è perfezionata e questo ha permesso a Melania Trump di vivere anche un post-operatorio abbastanza tranquillo, senza neanche troppe complicazioni dovute a un intervento classico e legato a una vecchia scuola di pensiero da considerarsi ormai superata. La donna dovrà comunque rimanere in ospedale sotto osservazione almeno per una settimana.

COME STA LA DONNA?

La Casa Bianca ha reso noto che la first lady Melania Trump è stata operata a un rene per una patologia benigna. La donna ha subito una procedura di embolizzazione, come riportato da Repubblica sul suo portale, che si è svolta con successo e senza nessun tipo di complicazione. La portavoce della donna Stephanie Grisham ha sottolineato che si tratta di una patologia ''benigna''. La donna rimarrà ricoverata al Walter Reed National Military Medical Center a Bathesda che si troverà alle porte di Washington. Melanie Trump ha compiuto il mese scorso 48 anni ed è la prima first lady ad essere sottoposta a un intervento chirurgico delicato dai tempi in cui Nancy Reagan subì una mastectomia nell'autunno del 1987. Ad oggi si parla di un intervento che dovrebbe portare la donna a rimanere ricoverata almeno fino alla fine di questa settimana. Nel comunicato ufficiale viene sottolineato anche che la first lady non vede l'ora di tornare a lavoro per il sostegno dei bambini nel mondo.

