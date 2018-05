Rapinatore punta arma su bambini: mamma poliziotto lo ferma/ Video, lo colpisce a morte e lo disarma

14 maggio 2018 Silvana Palazzo

Voleva rapinare una famiglia con i bambini, ma non sapeva che in strada c'era una mamma poliziotto fuori servizio. Quando il rapinatore, il 21enne Elivelton Neves Moreira, ha tirato fuori una pistola tra i passanti, la donna, Katia Sastre, ha mantenuto il sangue freddo. Visto che l'uomo impugnava l'arma nonostante fosse davanti ai bambini, ha deciso di tirare fuori la sua, quindi lo ha sparato e lo ha messo fuori combattimento. L'incredibile scena è avvenuta in Brasile ed è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza, le cui immagini hanno fatto il giro del mondo. La mamma poliziotto ha sparato tre colpi nello stomaco al rapinatore, poi lo ha disarmato prendendo a calci la sua pistola. Così ha difeso una famiglia con bambini che si trovava sul ciglio della strada dopo una festa in onore delle mamme. La poliziotta ha chiamato l'ambulanza dal suo cellulare, ma il rapinatore è morto in ospedale a causa delle ferite riportate.

RAPINATORE PUNTA ARMA SU BAMBINI: MAMMA POLIZIOTTO LO FERMA

Non è stata solo la famiglia salvata a ringraziare la mamma poliziotto Katia Sastre, ma anche il governatore di San Paolo Marcio Franca, che ha evidenziato il suo coraggio e per aver salvato i passanti dal rapinatore armato. Il giorno dopo è stata poi premiata per il suo coraggio. «Siamo venuti qui questa domenica mattina, festa della mamma, in un giorno molto speciale per onorare una madre molto esperta, molto disponibile, molto coraggiosa, che è il caporale Sastre del 4° Baep, nella zona est», ha dichiarato il governatore alla stampa. La donna era con sua figlia e altre madri all'uscita di una scuola quando il ladro è arrivato armato. Pur essendo stato sparato, il giovane ha tentato una reazione, ma poi è stato disarmato dalla mamma poliziotto. «È madre di due ragazze, sposata con un agente di polizia che è stato recentemente colpito da un proiettile, eppure ha avuto il coraggio di reagire quando non era in servizio; l'istinto di questi bravi professionisti della Polizia Militare di San Paolo ha avuto la meglio», ha aggiunto il governatore.

