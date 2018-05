Selfie mortale sulle scale mobili: neonata precipita e muore/ Video, mamma perde l'equilibrio per lo scatto

Selfie mortale sulle scale mobili: neonata precipita e muore, video. Mamma perde l'equilibrio per lo scatto e la figlia le sfugge dalle braccia. Fatale la caduta nel vuoto. Le ultime notizie

14 maggio 2018 Silvana Palazzo

Un selfie è costato la vita di una bambina di appena dieci mesi. La madre ha voluto scattarsi una foto davanti a un negozio di un centro commerciale, poco dopo è il marito a chiederle di posare per un altro scatto. Ma erano su una scala mobile che li stava portando al piano superiore quando la donna, appoggiata al corrimano con il braccio sinistro, ha perso la concentrazione. Sbilanciatasi per fare la foto, ha perso la presa e lasciato scivolare la figlia dalle braccia. La piccola è precipitata quindi nello spazio vuoto, e stretto, tra la scala e il muretto di protezione, andandosi a schiantare tre piani più sotto. I genitori hanno subito chiesto aiuto, l'hanno raggiunta, mentre attorno si creava il caos, con tante persone che hanno provato a soccorrerla. Per la piccola però non c'è stato nulla da fare. La tragedia è avvenuta in un centro commerciale di Ganganagar, nel Rajasthan, in India.

SCATTA SELFIE SULLE SCALE MOBILI: LA FIGLIA PRECIPITA E MUORE

La coppia era reduce da una visita medica quando ha deciso di farsi dei selfie. Poi il dramma, peraltro ripreso dalle telecamere di sicurezza. Proprio quelle immagini stanno facendo il giro del web, ma sono impresse nella memoria dei due genitori che stanno piangendo la morte della figlia di appena dieci mesi. Subito soccorsa, è stata dichiarata morta all'arrivo in ospedale. La polizia ha aperto un'indagine sulla vicenda per verificare eventuali responsabilità. «È stato un incidente - ha dichiarato il portavoce della polizia - La famiglia della bambina si è rifiutata di intraprendere azioni legali, riconoscendo che si era trattato di un incidente».La vicenda sembra quindi destinata a non avere strascichi giudiziari, ma il discorso è diverso per la madre della piccola. Solo il tempo dirà se riuscirà a liberarsi dal senso di colpa per essersi fatta scivolare la persona più preziosa che aveva al mondo.

