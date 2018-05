Francia, bambino di 5 anni salva il padre chiamando l’ambulanza/ “Pronto, mio papà è morto, fa le bolle”

Bimbo di 5 anni ha salvato la vita al padre in Francia - LaPresse

Una bella storia ci giunge dalla Francia, dove negli scorsi giorni un piccolo di appena 5 anni ha salvato la vita al padre. Siamo a Glos-la-Ferriere, piccolissimo paese di nemmeno 600 anime situato in Normandia, quando, alle ore 23:00 di domenica sera, gli operatori del 17 francese (il 118 in Italia), hanno ricevuto questa chiamata: «Pronto? Mi sa che mio papà è morto. È a letto, fa le bolle». A parlare, come scrive il quotidiano La Repubblica, è un bambino di appena 5 anni, che chiedeva aiuto ai soccorsi avendo visto il padre svenire davanti ai propri occhi. Panico non soltanto nel bimbo, ma anche fra gli operatori del 17, che non sono riusciti a farsi dare l’indirizzo preciso dell’abitazione, e nemmeno il cognome del genitore. In qualche modo, comunque, il giovane coraggioso è riuscito a guidare i soccorsi verso la propria abitazione, che hanno poi potuto salvare l’uomo.

“IL BAMBINO ERA MOLTO CALMO”

Il genitore del piccolo, all’arrivo dei medici, si trovava in uno stato di incoscienza per via di un coma diabetico. «Al telefono il bambino è stato molto calmo – le parole di Pierre Baillargeat, il colonnello che ha seguito le operazioni - e anche se era molto preoccupato per ciò che stava accadendo al padre, ha mantenuto un atteggiamento molto rigoroso». La telefonata è durata una quarantina di minuti, con i medici che hanno anche allertato la polizia e che sono riusciti a farsi dire dal bimbo il nome del paese in cui abitava. Inoltre, gli agenti hanno chiesto al piccolo di uscire dalla sua abitazione, di modo che una volta che fossero arrivati i soccorsi, avrebbero potuto individuare meglio l’abitazione dell’uomo in pericolo di vita.

