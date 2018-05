Gaza, scontri Israele: morta neonata palestinese/ Turchia richiama ambasciatore, Hamas “nuova Intifada”

Striscia di Gaza, scontri con Israele: si teme nuova mattanza dopo Gerusalemme con la "Nakba" che ricorre oggi. Morta neonata palestinese, Hamas invita all'Intifada: Cina, "serve calma"

15 maggio 2018 Niccolò Magnani

Scontri a Gaza tra Israele e Palestinesi (LaPresse)

Il massacro andato in scena ieri a Gaza durante l’inaugurazione dell’ambasciata Usa a Gerusalemme è solo l’ultimo capitolo (per ora) di una guerra civile continua da decenni, con vittime su entrambi i fronti e colpe da distribuirei ben al di là del “banale” nota e riposta tra Israeliani e Palestinesi. Ieri sono stati 59 i manifestanti anti-Israele che hanno tentato di sfondare la linea della Striscia di Gaza, ottenendo la risposta durissima dell’esercito di Tel Aviv con spari e gas lanciati sulla folla. La protesta, si teme, che possa allargarsi ancora verso Gerusalemme Est e la Cisgiordania il che renderebbe l’effetto dello scontro potenzialmente devastante per l’intera comunità del Medio Oriente. Oggi è l’anniversario della Nakba - la “catastrofe” per gli arabi - ovvero il colossale esodo di circa 700mila palestinesi dopo la creazione dello Stato di Israele nel 1948, e si temono nuovi scontri e pretesti per generare ancora più caos. Hamas ha fatto appello ad una nuova Intifada per vendicare i morti di ieri, facendo presagire il “tema” ancora di giornata: «La reazione naturale alla morte delle persone che stavano protestando pacificamente dovrebbe essere una Intifada araba e islamica», ha spiegato il n.2 di Hamas Khalil al-Hayya.

CINA, APPELLO A ISRAELE: “CALMA E DIALOGO”

Tra le vittime “simbolo” della giornata nefasta di ieri, è morta poco fa la neonata Leila al-Ghandour, 8 mesi, dopo aver inalato il gas dei lacrimogeni negli scontri tra manifestanti e forze israeliane. Si trovava in un villaggio vicino alla barriera della Strisca ed è stata investita dal gas dannoso per le vie respiratore di una bimba così piccola: questa, come altre, rimarranno il simbolo della giornata di scontri vista ieri con oltre 2mila feriti e purtroppo 59 morti. Hamas però ha risposto con la nuova vendetta e la comunità internazionale teme di nuovo: la Cina ha rivolto un appello alla calma, «Rivolgiamo un appello alla parte palestinese e a quella israeliana, soprattutto Israele, a dare prova di contegno, per evitare un'escalation di tensioni», ha spiegato Lu Kang, un portavoce del ministero degli Affari esteri cinese. Sul fronte diplomatico, la Turchia ha deciso di ritirare il proprio ambasciatore da Washington e Tel Aviv, messaggio fortissimo contro le scelte di Trump e Netanyahu per quello che sarebbe il Paese alleato della Nato in Medio Oriente.

