Nord Corea-Usa, Kim Jong-Un fa saltare il vertice con Trump?/ Annullati i colloqui di Seul: ecco i motivi

Kim Jong-Un (LaPresse)

Nord Corea-Usa, Kim Jong-Un fa saltare il vertice con Donald Trump? Clamoroso colpo di scena sul percorso di riconciliazione tra il dittatore nordcoreano e il presidente degli Stati Uniti d’America. Dopo mesi di minacce e di offese reciproche, i due numeri uno delle due superpotenze mondiali hanno fatto dei passi in avanti verso la distensione, programmando un vertice a Singapore per il prossimo 12 giugno 2018. Ma c’è una importante novità: Kim Jong-Un infatti minaccia di far saltare il summit con Donald Trump a causa delle esercitazioni militari congiunte tra forze americane e quelle della Corea del Sud. E non è una minaccia velata: come sottolineato da Repubblica, sono stati annullati i colloqui ad alto livello in programma domani, mercoledì 16 giugno 2018, a Seul per pianificare lo storico incontro tra i due leader. Da Washington smorzano i toni, con la portavoce del dipartimento di Stato Heather Nauert che ha sottolineato: “Noi stiamo andando avanti con il lavoro per pianificare il summit tra Donald Trump e Kim Jong-Un”.

NORD COREA-USA, KIM FA SALTARE IL VERTICE CON TRUMP?

Potrebbe tornare di alta tensione il clima tra Nord Corea e Stati Uniti d’America, soprattutto se Kim Jong-Un desse seguito alla minaccia facendo saltare a sorpresa il summit pianificato a fine aprile. Secondo Pyongyang le esercitazioni che si stanno svolgendo tra le forze aviatorie di Seul e di Washington rappresentano "una provocazione militare internazionale in contrasto con gli sviluppi positivi nella penisola coreana, una prova per l'invasione del Nord e una provocazione", sottolinea Repubblica, con l'avviso all'amministrazione americana che "dovrà prendere attente decisioni sul destino del pianificato summit Corea del Nord-Usa alla luce di questo provocatorio putiferio militare congiunto con le autorità sudcoreane". Le esercitazioni in questione, in programma sulla base dell’accordo di reciproca difesa stipluato nel 1953 dai due Paesi, inizierebbero venerdì 18 maggio 2018: prevista la partecipazione di cento aerei, caccia B52 e F15.

