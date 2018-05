PADRE E FRATELLI GLI CAVANO GLI OCCHI/ Pakistan, 22enne voleva sposare la fidanzata che aveva scelto lui

Il padre e quattro suoi fratelli hanno punito il figlio che voleva sposare una ragazza di sua scelta cavandogli gli occhi dalle orbite: non solo le donne vittime del sistema patriarcale

16 maggio 2018 Paolo Vites

La bandiera pachistana

Non solo le donne, come la povera ragazza di Brescia ma di genitori pakistani, strozzata e soffocata dal padre e dai fratelli perché "viveva all'occidentale". Anche gli uomini sono vittime di un sistema familiare da incubo nel paese asiatico di maggioranza islamico, dove la legge del padre non si deve e non si può rifiutare. E' lui che combina i matrimoni anche per i figli maschi, e chi trasgredisce paga con la vita o con le mutilazioni orrende che ha subito il 22enne Abdul Baqi. Il giovane ha fatto l'imperdonabile errore di dire alla famiglia che voleva sposare la sua fidanzata. Ma la richiesta non è piaciuta al padre 70enne che, aiutato dagli altri quattro fratelli di Abdul, gli ha strappato entrambi gli occhi dalle orbite. Si dirà: a differenza di una donna ha avuto salva la vita, se vita questa si potrà chiamare. E' incredibile come nel 2018 governi e sistema educativi pachistani non abbiano mai cercato in modo concreto di far superare alle famiglie questa concezione patriarcale assoluta, limitandosi, raramente, ad arrestare i colpevoli dopo il fatto compiuto.

PRIMA DELLA VIOLENZA HANNO SEQUESTRATO LA MADRE "LO AVREBBE PROTETTO"

Prima di scagliarsi sul giovane, hanno chiuso a chiave la madre in una camera per evitare che potesse intervenire a sua difesa e poi con un cucchiaio e un coltello gli hanno cavato gli occhi. Secondo la ricostruzione di Abdul, il padre in un primo momento aveva acconsentito, poi alcune ore dopo con l'aiuto degli altri figli lo ha preso e portato in una stanza e legato al letto procedendo con la terribile amputazione. "Quando mi hanno strappato il primo occhio" racconta "l'ho visto buttarlo per terra, ho chiesto loro di lasciarmi l'altro ma mi hanno strappato anche quello". A quel punto il giovane ha chiesto di essere ucciso ma hanno risposto che volevano che rimanesse in vita per essere d'esempio agli altri ragazzi del villaggio. Famiglia povera, un quinto fratello che non era presente all'esecuzione ha chiesto aiuto ai vicini per le cure ospedaliere, gli hanno donato 35mila rupie, l'equivalente di 224 sterline. Il padre e due fratelli sono stati arrestati, gli altri due sono fuggiti.

© Riproduzione Riservata.