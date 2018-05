GAZA, NUOVI RAID ISRAELE CONTRO HAMAS/ Gerusalemme accusa i palestinesi: “usano i bambini come armi”

Medio Oriente, a Gaza nuovi raid di Israele contro Hamas: "usano i bambini come armi, non credete agli ipocriti nel mondo", attacca Gerusalemme. Scontri sulla Striscia con i palestinesi

17 maggio 2018 Niccolò Magnani

Ancora scontri sulla Striscia di Gaza (LaPresse)

Nella notte e in queste prime ore della mattina, Israele ha lanciato una nuova offensiva contro Hamas che prima e dopo la mattanza di Gaza ha invocato l’eliminazione dello Stato Ebraico dalla faccia del Medio Oriente. Per l’OIp invece c’è la assoluta necessità di creare due stati per due popoli, anche se resta il problema del leader Abu Mazen sempre più “debole” nel gestire l’intera situazione, non solo a Gaza, e “sostituito” nella leadership dal gruppo terroristico di Hamas. I mezzi aerei e di terra dell’esercito israeliano hanno attaccato delle postazioni strategiche del gruppo armato lungo tutta la Striscia di Gaza per provare a frenare il tentativo di invasione “pacifica” che da settimane prosegue, con relativa strage di palestinesi manifestanti uccisi sul confine dallo stesso esercito di Tel Aviv. Stando alle parole del portavoce delle forze di difesa israeliane (l’Idf), «sono stati attaccati obiettivi terroristici appartenenti ad Hamas nel nord della Striscia di Gaza. Quattro obiettivi sono stati attaccati in un compound militare, compresi edifici e infrastrutture terroristiche. Altri tre obiettivi sono stati colpiti in un impianto di produzione di armi».

LE NUOVE ACCUSE CONTRO HAMAS

L’attacco è stato mandato a segno dopo che nella città di Sderot i palestinesi guidati da Hamas hanno mitragliato alcune case e compiuto diversi scontri a fuoco con i militari dell’Idf per l’intera giornata di ieri: «L'organizzazione terroristica di Hamas è l'unica responsabile per quello che sta succedendo dentro e fuori la Striscia di Gaza - ha concluso il portavoce - e pagherà le conseguenze degli atti di terrore compiuti da Gaza contro i cittadini e la sovranità di Israele. L'Idf è determinato a continuare le sue missioni e ad assicurare la sicurezza dei cittadini di Israele», si legge sull’Ansa. Mentre prosegue la forte condanna della comunità internazionale - Usa esclusi - contro lo stato di Netanyahu per la mattanza orrenda avvenuta sulla Striscia il giorno dell’inaugurazione dell’ambasciata Usa a Gerusalemme, il ministro della Difesa Lieberman difende la scelta di usare la forza in quella circostanza. «I leader di Hamas sono dei cannibali che usano dei bambini come armi. Il loro obiettivo è di far sollevare il blocco a Gaza, ma non per far ripartire l'economia e parlare di coesistenza, quanto per contrabbandare armi e creare un modello Hezbollah», attacca durissimo il potente ministro israeliano. Poco fa in un tweet sempre Lieberman aggiunge, «Non ascoltate il coro di ipocriti nel mondo. Possiamo solo immaginare cosa sarebbe successo se uno di questi terroristi fosse entrato nelle nostre comunità. È nostro dovere impedirgli di raggiungere il nostro territorio e farci del male». Le conferme in effetti arrivano dai comandanti di Hamas che ha affermato di avere perso 50 guerriglieri tra i morti di Gaza di due giorni fa.

