Hawaii, eruzione vulcano Kilauea e terremoto M 4.4/ Video, colonna di fumo e cenere alta 9 chilometri

Hawaii, eruzione vulcano Kilauea e terremoto M 4.4: nuova esplosione dopo due settimane di attività. Scatta il livello di massima allerta rossa. Le ultime notizie.

17 maggio 2018 Emanuela Longo

Hawaii, eruzione vulcano Kilauea (Twitter)

Ancora paura alle Hawaii in seguito all'attività del vulcano Kilauea, sulle cui cime oggi si è verificata una esplosione di grande entità la cui eruzione ha provocato una enorme colonna di fumo e cenere alta oltre 9 chilometri. E' elevato lo stato di allerta tra gli abitanti in fuga al punto tale che le autorità hanno dovuto chiedere ai residenti nell'area di cercare rifugio altrove. Lo riporta oggi Il Messaggero rivelando come la nuova esplosione sia stata preceduta da una serie di terremoti, il più forte dei quali di magnitudo 4.4. Le scosse hanno provocato ampi danni a strade ed edifici della zona, dove le conseguenze per il turismo sono ormai milionarie. L'attività vulcanica, infatti, dallo scorso 3 maggio ha fatto registrare enormi disagi oltre che grande paura tra gli abitanti. La nuova esplosione odierna è stata registrata dopo due settimane di intensa attività vulcanica che ha provocato l'apertura di oltre 12 crepe lungo il versante orientale del cratere che nel frattempo continua ad eruttare lava nei pressi dell'intera area. Al momento sarebbero 26 le abitazioni distrutte e circa altri dieci edifici. La protezione civile ha già avvertito i residenti a restare chiusi in casa ed evitare di mettersi alla guida al fine di evitare i disagi provocati dalla cenere che sarebbe potuta cadere sulle auto.

L’ALLARME DEGLI ESPERTI

La grande esplosione del vulcano Kilauea, nelle Hawaii, avvenuta all'alba di oggi (le 5 ore locali), ha portato a far scattare l'allarme in riferimento ai voli aerei in quanto la zona attualmente sarebbe impraticabile. In centinaia hanno già lasciato le proprie abitazioni soprattutto quelle che si trovano nei pressi dell'Hawaii Volcanoes National Park, chiuso lo scorso 11 maggio in via precauzionale. Stando al parere degli esperti non dovrebbero esserci delle conseguenze mortali, a patto che i residenti siano lontani dall'area interessata. Tuttavia, secondo l'Hawaiian Volcano Observatory - spiega RaiNews - "In qualsiasi momento, l'attività potrebbe nuovamente diventare più esplosiva, con aumento di intensità della produzione di cenere e di proiettili". Per questo motivo permane l'allerta rossa che impedisce il traffico aereo nell’area interessata. Secondo gli scienziati l'attività del vulcano Kilauea, divenuta sempre più frequente, potrebbe anticipare una eruzione simile a quella che avvenne nel 1925.

Volcano erupts at the summit of Hawaii’s #Kilauea volcano ?? pic.twitter.com/qpOajre3br — #Thinker ?? (@areta) 17 maggio 2018

